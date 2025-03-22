В Подмосковье в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли мемориал

Расследование дела о терроризме продолжалось почти год и завершилось в феврале 2025 г. По нему проходят около 20 фигурантов. Потерпевшими признаны примерно 1700 человек и компания «Крокус интернэшнл», которая оценила свои потери в $150–200 млн.