В Подмосковье в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли мемориал

В Подмосковье в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли мемориалОбъект установили в годовщину трагедии рядом с концертным залом
В подмосковном Красногорске в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле» открыли мемориал, передает корреспондент «Ведомостей».
«Крокус сити холл» принадлежит Crocus Group семьи бизнесмена Араса Агаларова, он стал автором проекта мемориала из черного гранита в виде двух стел с фигурами взлетающих журавлей. Объект установили напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо». На нем выгравирована надпись «В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года».
На открытии мемориала присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона высказал соболезнования близким погибших и пострадавшим в результате нападения террористов, заявив, что год назад свидетелями «жестокости, бесчеловечности и ужасного преступления» стали миллионы людей во всем мире.
22 марта 2024 г. в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.
Расследование дела о терроризме продолжалось почти год и завершилось в феврале 2025 г. По нему проходят около 20 фигурантов. Потерпевшими признаны примерно 1700 человек и компания «Крокус интернэшнл», которая оценила свои потери в $150–200 млн.
В феврале стало известно, что у здания «Крокус сити холла» начали возводить мемориал жертвам теракта. Тогда перед зданием концертного зала появилась конструкция из металла – основа сооружения.