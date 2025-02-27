Ущерб от теракта в «Крокусе» оценили в $150-200 млн
Ущерб, который был нанесен Crocus Group от теракта в «Крокус сити холле», составил примерно $150-200 млн, сообщил президент Agalarov Development Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, в беседе с «РИА Новости недвижимость».
По его словам, с точки зрения бизнеса это был «разрушительный эффект» для всей компании, так как работа всех объектов на территории была парализована, а посещаемость после теракта снизилась. Агаларов отметил, что концертный зал каждый день приносил всему «Крокус сити» 6000-7000 посетителей. При строительстве зала 15 лет назад на него было потрачено около $70 млн.
«Сегодня от него ничего не осталось. Можно пересчитать со всей инфляцией, курсом доллара – ущерб непосредственно самого концертного зала миллионов 100. Я думаю, примерно столько же и ущерб торгового центра от потери посещаемости. 150-200 млн, смотря как считать», – сказал Агаларов.
Собеседник агентства подчеркнул, что, в первую очередь, теракт стал огромной трагедией для тех, кто пострадал и потерял близких.
Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины начали стрельбу перед выступлением группы «Пикник», начался пожар. Пламя охватило 13 000 кв. м, погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Потерпевшими по делу признаны более 1700 человек. «Крокус интернэшнл», являющееся владельцем концертного зала, также признали потерпевшим. Обвиняемыми по делу стали иностранцы, в основном, граждане Таджикистана.
Расследование дела о теракте в «Крокусе» уже завершено, стороны начали знакомиться с его материалами. В январе председатель СК Александр Бастрыкин сообщал «Российской газете», что в качестве обвиняемых привлечены 27 фигурантов. 22 февраля ТАСС писал, что уголовное дело о теракте в отношении 19 фигурантов выделили в отдельное производство. Агентство также сообщало, что три фигуранта дела о теракте в «Крокусе» намеревались устроить еще один теракт на набережной Каспийска в Дагестане.