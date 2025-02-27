Ущерб от теракта в «Крокусе» оценили в $150-200 млн

По его словам, с точки зрения бизнеса это был «разрушительный эффект» для всей компании, так как работа всех объектов на территории была парализована, а посещаемость после теракта снизилась. Агаларов отметил, что концертный зал каждый день приносил всему «Крокус сити» 6000-7000 посетителей. При строительстве зала 15 лет назад на него было потрачено около $70 млн.