У здания «Крокуса» начали возводить мемориал жертвам теракта
У здания «Крокус сити холла» начали возводить мемориал жертвам теракта, произошедшего 22 марта 2024 г., пишут «РИА Новости». Работы по возведению мемориала уже начались.
По данным агентства, возведением мемориала занимаются собственники здания. Перед зданием концертного зала уже появилась конструкция из металла – основа сооружения.
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Огонь распространился на 13 000 кв. м, погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Потерпевшими по делу признаны более 1700 человек.
11 февраля стало известно, что АО «Крокус интернэшнл», являющееся владельцем концертного зала «Крокус сити холл» в Красногорске, признали потерпевшим по уголовному делу о теракте, произошедшем в марте 2024 г. Уточняется, что, согласно документам, «Крокус интернэшнл» является потерпевшим по делу о теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, участии в деятельности террористической организации (ст. 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ).