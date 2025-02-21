У здания «Крокуса» начали возводить мемориал жертвам теракта

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Огонь распространился на 13 000 кв. м, погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Потерпевшими по делу признаны более 1700 человек.