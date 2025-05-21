Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о нескольких украинских беспилотниках, которые были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице. В 13:18 он сообщил о еще сбитых БПЛА, в 16:25 об одном, в 17:06 мск – еще о трех. Также известно, что обломки одного из БПЛА упали на территории детского сада в Домодедово. Никто не пострадал.