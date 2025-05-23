El País: убийство Андрея Портнова могло быть заказным

El Mundo сообщала, что полиция разыскивает по крайней мере двоих человек, участвовавших в убийстве Портнова. По информации газеты, стрелявший был одет в синий спортивный костюм, также на нем была поясная сумка. Как рассказали очевидцы, после убийства он, вероятно, скрылся с места преступления на мотоцикле, где его ждал сообщник.