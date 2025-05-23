El País: убийство Андрея Портнова могло быть заказным
Убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова могло быть заказным. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные испанской полиции.
Основными мотивами преступления сотрудники правоохранительных органов рассматривают убийство по политическим мотивам или сведение счетов из-за долгов или бизнеса.
По данным газеты, сейчас следствие придерживается мнения, что убийца и предполагаемые сообщники скрылись с места преступления на машине, а не на мотоцикле, как предполагалось ранее.
Кроме того, следователи считают, что преступники следили за Портновым, поэтому знали о его распорядке дня.
Портнова застрелили 21 мая в пригороде Мадрида. Газета 20 Minutos сообщала, что следствие рассматривает связь убийства Портнова с российско-украинским конфликтом, но не исключает, что оно может быть связано со сведением счетов.
El Mundo сообщала, что полиция разыскивает по крайней мере двоих человек, участвовавших в убийстве Портнова. По информации газеты, стрелявший был одет в синий спортивный костюм, также на нем была поясная сумка. Как рассказали очевидцы, после убийства он, вероятно, скрылся с места преступления на мотоцикле, где его ждал сообщник.
22 мая Europa Press со ссылкой на источники в полиции сообщала, что на месте убийства Портнова было найдено по меньшей мере девять гильз. По информации агентства, в убийстве Портнова участвовали минимум трое человек. Один человек стрелял, еще двое помогли ему скрыться, пишет СМИ.