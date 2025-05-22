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Europa Press: в Портнова стреляли по меньшей мере девять раз

Ведомости

На месте убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова было найдено по меньшей мере девять гильз. Сейчас следователи их анализируют. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на источники в полиции.

По информации агентства, в убийстве Портнова участвовали минимум трое человек. Один человек стрелял, еще двое помогли ему скрыться, пишет СМИ.

Портнова застрелили 21 мая в пригороде Мадрида. El Pais сообщала, что нападение совершили двое или трое человек. По данным газеты, всего было произведено пять выстрелов. Газета 20 Minutos сообщала, что следствие рассматривает связь убийства Портнова с российско-украинским конфликтом, но не исключает, что оно может быть связано со сведением счетов.

El Mundo сообщала, что полиция разыскивает по крайней мере двух мужчин, участвовавших в убийстве Портнова. По информации газеты, стрелявший был одет в синий спортивный костюм, также на нем была поясная сумка. Как рассказали очевидцы, после убийства он, вероятно, скрылся с места преступления на мотоцикле, где его ждал сообщник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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