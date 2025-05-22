Europa Press: в Портнова стреляли по меньшей мере девять раз
На месте убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова было найдено по меньшей мере девять гильз. Сейчас следователи их анализируют. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на источники в полиции.
По информации агентства, в убийстве Портнова участвовали минимум трое человек. Один человек стрелял, еще двое помогли ему скрыться, пишет СМИ.
Портнова застрелили 21 мая в пригороде Мадрида. El Pais сообщала, что нападение совершили двое или трое человек. По данным газеты, всего было произведено пять выстрелов. Газета 20 Minutos сообщала, что следствие рассматривает связь убийства Портнова с российско-украинским конфликтом, но не исключает, что оно может быть связано со сведением счетов.
El Mundo сообщала, что полиция разыскивает по крайней мере двух мужчин, участвовавших в убийстве Портнова. По информации газеты, стрелявший был одет в синий спортивный костюм, также на нем была поясная сумка. Как рассказали очевидцы, после убийства он, вероятно, скрылся с места преступления на мотоцикле, где его ждал сообщник.