Что известно об убийстве украинского политика Андрея Портнова

Испанская радиостанция Cadena SER отметила, что прежде он был в ограничительных списках Евросоюза за предполагаемое нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине. Санкции ЕС отменил в марте 2015 г., но через месяц Портнов попал в украинский реестр «Миротворец». Там его называли «изменником родины», обвинили в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины и др. Портнов был и в поле зрения украинских спецслужб, его подозревали в связях с Россией.