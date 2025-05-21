Что известно об убийстве украинского политика Андрея Портнова

Что известно об убийстве украинского политика Андрея ПортноваЭкс-советник Януковича был застрелен в пригороде испанского Мадрида
21 мая в пригороде Мадрида был застрелен украинский политик Андрей Портнов – бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича. В него было произведено не менее четырех выстрелов возле частной американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон.
El Pais передает, что нападение совершили двое или трое человек в момент, когда он садился в Mercedes. По данным газеты, всего было произведено пять выстрелов. Нападавшие скрылись. 20 Minutos сообщает, что следствие рассматривает связь убийства Портнова с российско-украинским конфликтом, но не исключает, что оно может быть связано со сведением счетов.
Испанская радиостанция Cadena SER отметила, что прежде он был в ограничительных списках Евросоюза за предполагаемое нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине. Санкции ЕС отменил в марте 2015 г., но через месяц Портнов попал в украинский реестр «Миротворец». Там его называли «изменником родины», обвинили в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины и др. Портнов был и в поле зрения украинских спецслужб, его подозревали в связях с Россией.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Портнов был «влиятельным чиновником периода правления Януковича» и мог обладать опасными для окружения президента Украины Владимира Зеленского данными. Журналист Анатолий Шарий также утверждает, что Портнов был убит «до момента обнародования им компромата на Зеленского».
Весной 2014 г. была предпринята попытка похищения Портнова из Москвы. Обвиняемым по делу проходил замначальника управления безопасности милиции Киева Юрий Спасских. В марте следующего года он был приговорен Химкинским судом Московской области к 3,5 годам колонии строгого режима. Суд установил, что Спасских пытался похитить в Москве Портнова и вывезти его в Киев. Предполагаемым заказчиком похищения выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Несмотря на попытку похищения, Портнов возвращался на Украину. «Украинская правда» писала, что Портнов вернулся в страну в 2019 г., но покинул ее после начала российской спецоперации в феврале 2022 г.
В 2010 г., после победы Януковича на президентских выборах на Украине, Портнову была предложена должность замглавы администрации президента Украины и руководителя главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. Туда он перешел из «Блока Юлии Тимошенко», в котором решение Портнова назвали «заранее подготовленной изменой». Позже занял должность советника президента и руководителя Главного управления по вопросам судоустройства администрации президента Украины.
Портнова называли одним из соавторов так называемых «законов 16 января», принятых в начале 2014 г. Тогда Верховная рада Украины одним днем одобрила пакет законопроектов, призванных подавить проходящие акции протеста. Законы были подписаны Януковичем на следующий день. В 2019 г. генпрокуратура Украины допрашивала Портнова как свидетеля по делу о злоупотреблению властью правоохранителями и организации убийств.