SER: в Испании застрелили бывшего советника Януковича Портнова
Рядом с Мадридом (Испания) застрелили 52-летнего мужчину. Радиостанция SER сообщает, что жертвой стал Андрей Портнов – экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Звонок с сообщением о человеке с огнестрельным ранением поступил в экстренные службы утром 21 мая. Нападение произошло возле частной американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон. По прибытии «скорой» мужчина скончался. По сообщению радиостанции, четыре выстрела были совершены в грудь, один – в голову.
SER передает, что погибший является экс-советником Януковича. Он находился в санкционных списках ЕС за предполагаемое нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине.
Расследования в отношении него прекратились и он был оправдан, но спецслужбы Украины начали расследование на предмет его связей с Россией, передает радиостанция.
В апреле 2024 г. на Коровинском шоссе в Москве произошел подрыв автомобиля: детонация случилась, когда водитель завел машину. Были повреждены два соседних авто, пожара после взрыва не последовало. Позже стало известно, что авто принадлежит бывшему сотруднику службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову.
Дело было возбуждено по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ группой лиц (222.1 УК РФ) и теракте (205 УК РФ). В рамках расследования были арестованы три человека. 10 апреля этого года ТАСС сообщил, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подрыве, его могут начать рассматривать по существу в начале июня.