SER: в Испании застрелили бывшего советника Януковича Портнова

Дело было возбуждено по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ группой лиц (222.1 УК РФ) и теракте (205 УК РФ). В рамках расследования были арестованы три человека. 10 апреля этого года ТАСС сообщил, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подрыве, его могут начать рассматривать по существу в начале июня.