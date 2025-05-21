El Mundo: полиция разыскивает двух мужчин по подозрению в убийстве Портнова
Полиция разыскивает по крайней мере двух мужчин, участвовавших в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой источники, близкие к расследованию.
По информации газеты, стрелявший был одет в синий спортивный костюм, также на нем была поясная сумка. Как рассказали очевидцы, после убийства он, вероятно, скрылся с места преступления на мотоцикле, где его ждал сообщник.
Сообщается, что в день убийства Портнов привез своих маленьких дочерей в школу. Он возвращался от дверей школы к своему автомобилю, когда по нему со спины открыл огонь человек с частично закрытым лицом.
Первой к раненому подошла женщина, которая начала звать на помощь пишет газета. Затем на улицу выбежали студенты из расположенного рядом общежития. Один из них сообщил, что слышал пять или шесть выстрелов. Врачи скорой помощи, прибывшие на место, констатировали смерть Портнова от ранений, несовместимых с жизнью.
Портнова застрелили 21 мая в пригороде Мадрида. El Pais сообщала, что нападение совершили двое или трое человек. По данным газеты, всего было произведено пять выстрелов. Газета 20 Minutos сообщала, что следствие рассматривает связь убийства Портнова с российско-украинским конфликтом, но не исключает, что оно может быть связано со сведением счетов.