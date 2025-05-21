El Mundo: полиция разыскивает двух мужчин по подозрению в убийстве Портнова

Первой к раненому подошла женщина, которая начала звать на помощь пишет газета. Затем на улицу выбежали студенты из расположенного рядом общежития. Один из них сообщил, что слышал пять или шесть выстрелов. Врачи скорой помощи, прибывшие на место, констатировали смерть Портнова от ранений, несовместимых с жизнью.