С 1 июня аптеки в России включат в систему здравоохранения
С 1 июня российские аптеки официально интегрируются в систему здравоохранения. Это позволит фармацевтам пользоваться теми же льготами и преференциями, что и другим работникам в этой сфере, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в беседе с «РИА Новости».
Дрожжина подчеркнула, что фармацевты – это не просто продавцы, а «полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан».
«Теперь это отражено и на уровне классификаторов: аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9)», – рассказала депутат.
Парламентарий уточнила, что доступность льгот варьируется с учетом специфики региональных мер поддержки. По ее словам, для населения внедрение инновации не повлечет за собой существенных перемен: стоимость жизненно важных лекарств останется под контролем государства. Следовательно, удорожание препаратов из-за корректировки ОКВЭДа не планируется.
В феврале «Коммерсантъ» писал, что Минздрав России планирует ввести штатную должность для школьных медиков – «специалист по оказанию медпомощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях». Таким специалистом должен быть медик с высшим профильным образованием. При этом выполнять соответствующие обязанности может и медсестра, но лишь со степенью «бакалавра сестринского дела».
В марте статс-секретарь – замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов заявлял, что к 2030 г. российской системе здравоохранения необходимо привлечь в отрасль около 496 000 медработников. По его словам, речь примерно о 100 000 медиков ежегодно.