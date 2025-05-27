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С 1 июня аптеки в России включат в систему здравоохранения

Ведомости

С 1 июня российские аптеки официально интегрируются в систему здравоохранения. Это позволит фармацевтам пользоваться теми же льготами и преференциями, что и другим работникам в этой сфере, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в беседе с «РИА Новости».

Дрожжина подчеркнула, что фармацевты – это не просто продавцы, а «полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан».

«Теперь это отражено и на уровне классификаторов: аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9)», – рассказала депутат.

Парламентарий уточнила, что  доступность льгот варьируется с учетом специфики региональных мер поддержки. По ее словам, для населения внедрение инновации не повлечет за собой существенных перемен: стоимость жизненно важных лекарств останется под контролем государства. Следовательно, удорожание препаратов из-за корректировки ОКВЭДа не планируется.

В феврале «Коммерсантъ» писал, что Минздрав России планирует ввести штатную должность для школьных медиков – «специалист по оказанию медпомощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях». Таким специалистом должен быть медик с высшим профильным образованием. При этом выполнять соответствующие обязанности может и медсестра, но лишь со степенью «бакалавра сестринского дела».

В марте статс-секретарь – замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов заявлял, что к 2030 г. российской системе здравоохранения необходимо привлечь в отрасль около 496 000 медработников. По его словам, речь примерно о 100 000 медиков ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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