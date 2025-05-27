С 1 июня аптеки в России включат в систему здравоохранения

В феврале «Коммерсантъ» писал, что Минздрав России планирует ввести штатную должность для школьных медиков – «специалист по оказанию медпомощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях». Таким специалистом должен быть медик с высшим профильным образованием. При этом выполнять соответствующие обязанности может и медсестра, но лишь со степенью «бакалавра сестринского дела».