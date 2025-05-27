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ЦБ предупредил об использовании мошенниками «единого окна» для обмана

Ведомости

Злоумышленники начали чаще использовать «единое окно» для обмана людей. В ходе телефонного разговора они якобы переключают человека между сотрудниками разных ведомств. Об этом сообщает Банк России.

В рамках схемы человеку звонит лжесотрудник правоохранительных органов. Он утверждает, что преступники пытаются похитить деньги жертвы и ведется операция по их задержанию. После человека во время разговора переключают на якобы специалиста Центробанка. Тот помогает ему перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищенный» счет. Если жертва будет следовать этим инструкциям, то переведет деньги на счета злоумышленников и раскроет им свои паспортные данные и другую персональную информацию.

По данным регулятора, мошенники могут действовать под видом работников Роскомнадзора, Социального фонда, службы поддержки «Госуслуг» и других структур.

Центробанк дал советы по тому, как не дать обмануть себя и близких. В регуляторе заявили, что не существует специальных «безопасных» счетов, на которые нужно переводить деньги для сохранности. Банк России не работает с физлицами как с клиентами, не ведет счета и не звонит им. Кроме того, переключение человека между различными ведомствами в одном телефонном звонке невозможно и указывает, что это мошенники. При этом иногда лжесотрудники государственных служб могут перезванивать жертве и через некоторое время. Однако настоящие работники ведомств не просят совершать какие-либо денежные операции. Такие звонки и сообщения регулятор призвал игнорировать.

24 мая Роскомнадзор сообщил, что жители Херсонской области получают сообщения, в которых содержится призыв позвонить по номеру якобы горячей линии ведомства. В МВД предупредили о жалобах и в других регионах России. Пользователям посоветовали быть бдительными, поскольку сотрудники ведомства не разъединяют звонки, не отправляют SMS абонентам и не звонят им. Возникающие сомнения можно проверить на сайте надзорного органа.

Днем ранее МВД также предупреждало о том, что злоумышленники подделывают Telegram-боты «Почты России» и компаний доставок. Они просят авторизоваться для исправления ошибок, связанных с посылками, и крадут данные пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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