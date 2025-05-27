ЦБ предупредил об использовании мошенниками «единого окна» для обмана

Центробанк дал советы по тому, как не дать обмануть себя и близких. В регуляторе заявили, что не существует специальных «безопасных» счетов, на которые нужно переводить деньги для сохранности. Банк России не работает с физлицами как с клиентами, не ведет счета и не звонит им. Кроме того, переключение человека между различными ведомствами в одном телефонном звонке невозможно и указывает, что это мошенники. При этом иногда лжесотрудники государственных служб могут перезванивать жертве и через некоторое время. Однако настоящие работники ведомств не просят совершать какие-либо денежные операции. Такие звонки и сообщения регулятор призвал игнорировать.