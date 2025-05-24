Роскомнадзор предупредил о сообщениях мошенников от лица надзорной службы

В ведомстве посоветовали пользователям быть бдительными, так как сотрудники ведомства не разъединяют звонки, не отправляют SMS абонентам и не звонят им. Возникающие сомнения, отметили в Роскомнадзоре, можно проверить на сайте надзорного органа – там же можно найти реальный телефон горячей линии.