Роскомнадзор предупредил о сообщениях мошенников от лица надзорной службы
Жители Херсонской области получают сообщения, призывающие позвонить по номеру якобы горячей линии Роскомнадзора, предупредили в ведомстве. В МВД сообщили о жалобах и в других регионах России.
«Разъединили Ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) *-**-. С уважением, Роскомнадзор!» – приводят пример сообщения мошенников в Роскомнадзоре.
В ведомстве посоветовали пользователям быть бдительными, так как сотрудники ведомства не разъединяют звонки, не отправляют SMS абонентам и не звонят им. Возникающие сомнения, отметили в Роскомнадзоре, можно проверить на сайте надзорного органа – там же можно найти реальный телефон горячей линии.
МВД также предупреждало о том, что мошенники подделывают Telegram-боты «Почты России» и компаний доставок. Они просят авторизоваться, чтобы исправить ошибки, связанные с посылками, и крадут данные пользователей.