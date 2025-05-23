МВД предупредило о схеме с подделкой Telegram-ботов служб доставок

22 мая в ВТБ сообщили, что мошенники от имени сотрудников банков или госорганов начали убеждать передать им банковскую карту для «проверки». Они звонят жертве, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Под предлогом оформленного кредита или угрозы счету они вынуждают назвать пин-код карты и передать ее курьеру, который приезжает для проверки подлинности карты или установки защиты. Пин-код просят сказать в телефонной беседе, набрать на телефоне или ввести на специальном сайте по ссылке. Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат, а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших.