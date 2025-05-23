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МВД предупредило о схеме с подделкой Telegram-ботов служб доставок

Ведомости

В МВД предупредили, что мошенники подделывают Telegram-боты «Почты России» и компаний доставок. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По данным ведомства, мошенники звонят жертве в мессенджере. Они представляются сотрудниками службы доставки и сообщают о якобы проблемах с посылкой. Далее злоумышленники просят авторизоваться через Telegram-бот для «исправления ошибки». Фейковый бот запрашивает данные для входа на портал «Госуслуги» или банковские реквизиты.

22 мая в ВТБ сообщили, что мошенники от имени сотрудников банков или госорганов начали убеждать передать им банковскую карту для «проверки». Они звонят жертве, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Под предлогом оформленного кредита или угрозы счету они вынуждают назвать пин-код карты и передать ее курьеру, который приезжает для проверки подлинности карты или установки защиты. Пин-код просят сказать в телефонной беседе, набрать на телефоне или ввести на специальном сайте по ссылке. Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат, а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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