МВД предупредило о схеме с подделкой Telegram-ботов служб доставок
В МВД предупредили, что мошенники подделывают Telegram-боты «Почты России» и компаний доставок. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
По данным ведомства, мошенники звонят жертве в мессенджере. Они представляются сотрудниками службы доставки и сообщают о якобы проблемах с посылкой. Далее злоумышленники просят авторизоваться через Telegram-бот для «исправления ошибки». Фейковый бот запрашивает данные для входа на портал «Госуслуги» или банковские реквизиты.
22 мая в ВТБ сообщили, что мошенники от имени сотрудников банков или госорганов начали убеждать передать им банковскую карту для «проверки». Они звонят жертве, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Под предлогом оформленного кредита или угрозы счету они вынуждают назвать пин-код карты и передать ее курьеру, который приезжает для проверки подлинности карты или установки защиты. Пин-код просят сказать в телефонной беседе, набрать на телефоне или ввести на специальном сайте по ссылке. Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат, а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших.