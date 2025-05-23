Мошенники начали выманивать банковские карты и пин-коды «для проверки»
Злоумышленники от имени сотрудников банков или госорганов начали убеждать передать им банковскую карту для «проверки». Об этом сообщили в ВТБ. В результате жертвы теряют собственные средства и становятся невольными дропперами.
В банке рассказали, что мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Под предлогом оформленного кредита или угрозы счету они вынуждают назвать пин-код карты и передать ее курьеру, который приезжает для проверки подлинности карты или установки защиты. Пин-код просят сказать в телефонной беседе, набрать на телефоне или ввести на специальном сайте по ссылке. Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат, а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших.
Важно понимать, что при передаче карты жертва невольно становится звеном преступной схемы, отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин. Он добавил, что спрос на дропов у мошенников остается стабильно высоким.
Ревкин рассказал, что в 2024 г. банки выявили более 148 000 дропперов, что в 5,5 раза больше, чем годом ранее. За год ВТБ заблокировал более 1,5 млрд руб., похищенных у клиентов. За два года потерпевшим вернули более 380 млн руб. со счетов дропперов.
22 мая в «Сбере» рассказали, что мошенники начали рассылать сообщения с информацией о взломе учетной записи на портале «Госуслуги». По сведениям банка, после ряда звонков злоумышленники присылают сообщение об авторизации на портале «Госуслуги», затем жертва начинает звонить на указанные в СМС номера. Дальше ей внушают, что нужно срочно «спасать» все деньги и переносить на резервные счета.