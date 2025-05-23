Мошенники начали выманивать банковские карты и пин-коды «для проверки»

В банке рассказали, что мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Под предлогом оформленного кредита или угрозы счету они вынуждают назвать пин-код карты и передать ее курьеру, который приезжает для проверки подлинности карты или установки защиты. Пин-код просят сказать в телефонной беседе, набрать на телефоне или ввести на специальном сайте по ссылке. Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат, а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших.