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Мошенники начали выманивать банковские карты и пин-коды «для проверки»

Ведомости

Злоумышленники от имени сотрудников банков или госорганов начали убеждать передать им банковскую карту для «проверки». Об этом сообщили в ВТБ. В результате жертвы теряют собственные средства и становятся невольными дропперами.

В банке рассказали, что мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Под предлогом оформленного кредита или угрозы счету они вынуждают назвать пин-код карты и передать ее курьеру, который приезжает для проверки подлинности карты или установки защиты. Пин-код просят сказать в телефонной беседе, набрать на телефоне или ввести на специальном сайте по ссылке. Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат, а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших.

Важно понимать, что при передаче карты жертва невольно становится звеном преступной схемы, отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин. Он добавил, что спрос на дропов у мошенников остается стабильно высоким.

Ревкин рассказал, что в 2024 г. банки выявили более 148 000 дропперов, что в 5,5 раза больше, чем годом ранее. За год ВТБ заблокировал более 1,5 млрд руб., похищенных у клиентов. За два года потерпевшим вернули более 380 млн руб. со счетов дропперов.

22 мая в «Сбере» рассказали, что мошенники начали рассылать сообщения с информацией о взломе учетной записи на портале «Госуслуги». По сведениям банка, после ряда звонков злоумышленники присылают сообщение об авторизации на портале «Госуслуги», затем жертва начинает звонить на указанные в СМС номера. Дальше ей внушают, что нужно срочно «спасать» все деньги и переносить на резервные счета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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