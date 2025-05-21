МВД предупредило о новой схеме мошенников с синонимами к слову «безопасный»
Злоумышленники психологически давят на граждан, используя словосочетание «безопасный счет», облегчая для обманутых пользователей перевод средств на него, сообщили в официальном Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным ведомства, мошенники «придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность». Среди них слова: «криптовалютный» – значит, обещающий безопасность за счет технологии блокчейн; «декларационный» – нужен для учета средств перед проведением обыска и вновь обеспечивающий безопасность; «секретный», «резервный», «специальный» и «транспортировочный».
В управлении предупреждают, что все эти определения относятся к счетам преступников, а «единственный по-настоящему безопасный – это ваш счет».
19 мая МВД предупредило о еще одной схеме мошенников, в рамках которой пользователи видят в Telegram-каналах вакансии кураторов в онлайн-школах, а после отклика их перенаправляют на фишинговый сайт под видом заработка на инвестициях (прошлая вакансия оказывается уже закрытой).