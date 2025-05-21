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МВД предупредило о новой схеме мошенников с синонимами к слову «безопасный»

Ведомости

Злоумышленники психологически давят на граждан, используя словосочетание «безопасный счет», облегчая для обманутых пользователей перевод средств на него, сообщили в официальном Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, мошенники «придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность». Среди них слова: «криптовалютный» – значит, обещающий безопасность за счет технологии блокчейн; «декларационный» – нужен для учета средств перед проведением обыска и вновь обеспечивающий безопасность; «секретный», «резервный», «специальный» и «транспортировочный».

В управлении предупреждают, что все эти определения относятся к счетам преступников, а «единственный по-настоящему безопасный – это ваш счет».

19 мая МВД предупредило о еще одной схеме мошенников, в рамках которой пользователи видят в Telegram-каналах вакансии кураторов в онлайн-школах, а после отклика их перенаправляют на фишинговый сайт под видом заработка на инвестициях (прошлая вакансия оказывается уже закрытой).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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