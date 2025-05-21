МВД предупредило о новой схеме мошенников с синонимами к слову «безопасный»

19 мая МВД предупредило о еще одной схеме мошенников, в рамках которой пользователи видят в Telegram-каналах вакансии кураторов в онлайн-школах, а после отклика их перенаправляют на фишинговый сайт под видом заработка на инвестициях (прошлая вакансия оказывается уже закрытой).