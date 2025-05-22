Мошенники стали рассылать сообщения о взломе учетной записи на «Госуслугах»
Мошенники начали рассылать сообщения с информацией о взломе учетной записи на портале «Госуслуги». Об этом сообщает «Сбер» в Telegram-канале.
По сведениям банка, после ряда звонков злоумышленники присылают сообщение об авторизации на портале «Госуслуги», затем жертва начинает звонить на указанные в СМС номера. Дальше ей внушают, что нужно срочно «спасать» все деньги и переносить на резервные счета.
21 мая МВД РФ предупредило о новой схеме мошенников с синонимами к слову «безопасный». Злоумышленники психологически давят на граждан, используя словосочетание «безопасный счет», облегчая для обманутых пользователей перевод средств на него. По данным ведомства, мошенники «придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность». Среди них слова: «криптовалютный» – значит, обещающий безопасность за счет технологии блокчейн; «декларационный» – нужен для учета средств перед проведением обыска и вновь обеспечивающий безопасность; «секретный», «резервный», «специальный» и «транспортировочный».