Мошенники стали рассылать сообщения о взломе учетной записи на «Госуслугах»

21 мая МВД РФ предупредило о новой схеме мошенников с синонимами к слову «безопасный». Злоумышленники психологически давят на граждан, используя словосочетание «безопасный счет», облегчая для обманутых пользователей перевод средств на него. По данным ведомства, мошенники «придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность». Среди них слова: «криптовалютный» – значит, обещающий безопасность за счет технологии блокчейн; «декларационный» – нужен для учета средств перед проведением обыска и вновь обеспечивающий безопасность; «секретный», «резервный», «специальный» и «транспортировочный».