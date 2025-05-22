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Мошенники стали рассылать сообщения о взломе учетной записи на «Госуслугах»

Ведомости

Мошенники начали рассылать сообщения с информацией о взломе учетной записи на портале «Госуслуги». Об этом сообщает «Сбер» в Telegram-канале.

По сведениям банка, после ряда звонков злоумышленники присылают сообщение об авторизации на портале «Госуслуги», затем жертва начинает звонить на указанные в СМС номера. Дальше ей внушают, что нужно срочно «спасать» все деньги и переносить на резервные счета.

21 мая МВД РФ предупредило о новой схеме мошенников с синонимами к слову «безопасный». Злоумышленники психологически давят на граждан, используя словосочетание «безопасный счет», облегчая для обманутых пользователей перевод средств на него. По данным ведомства, мошенники «придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность». Среди них слова: «криптовалютный» – значит, обещающий безопасность за счет технологии блокчейн; «декларационный» – нужен для учета средств перед проведением обыска и вновь обеспечивающий безопасность; «секретный», «резервный», «специальный» и «транспортировочный».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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