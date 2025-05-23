Минцифры приступит к созданию приложения для защиты от кибермошенничества

22 мая в ВТБ предупредили, что мошенники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают передать им банковскую карту для «проверки». Представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов в телефонном разговоре, они под предлогом оформленного кредита или угрозы счета вынуждают назвать пин-код карты. Саму карту они убеждают передать курьеру, который приезжает для проверки подлинности карты или установки защиты.