Минцифры приступит к созданию приложения для защиты от кибермошенничества
С июня Минцифры намерено начать работу над созданием мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества. Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов на форуме Positive Hack Days.
«Начинаем мы с пилотного проекта, который будет идти до конца этого года. И до конца года создаем версию платформы», – рассказал Шойтов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в начале 2026 г. платформа будет аттестована и введена в эксплуатацию.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества. Тогда сообщалось, что Минцифры станет оператором государственной информационной системы, которая будет создана для противодействия этому виду мошенничества. Система будет хранить информацию о лицах, совершивших противоправные действия, указано в документе.
23 мая в МВД России сообщили о подделке мошенниками Telegram-ботов «Почты России» и компаний доставок. Аферисты звонят жертве в мессенджере, представляются сотрудниками службы доставки и сообщают о якобы проблемах с посылкой. Злоумышленники просят авторизоваться через фейковый Telegram-бот для «исправления ошибки», который запрашивает данные для входа на портал «Госуслуги» или банковские реквизиты.
22 мая в ВТБ предупредили, что мошенники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают передать им банковскую карту для «проверки». Представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов в телефонном разговоре, они под предлогом оформленного кредита или угрозы счета вынуждают назвать пин-код карты. Саму карту они убеждают передать курьеру, который приезжает для проверки подлинности карты или установки защиты.