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Минцифры приступит к созданию приложения для защиты от кибермошенничества

Ведомости

С июня Минцифры намерено начать работу над созданием мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества. Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов на форуме Positive Hack Days.

«Начинаем мы с пилотного проекта, который будет идти до конца этого года. И до конца года создаем версию платформы», – рассказал Шойтов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в начале 2026 г. платформа будет аттестована и введена в эксплуатацию.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества. Тогда сообщалось, что Минцифры станет оператором государственной информационной системы, которая будет создана для противодействия этому виду мошенничества. Система будет хранить информацию о лицах, совершивших противоправные действия, указано в документе.

23 мая в МВД России сообщили о подделке мошенниками Telegram-ботов «Почты России» и компаний доставок. Аферисты звонят жертве в мессенджере, представляются сотрудниками службы доставки и сообщают о якобы проблемах с посылкой. Злоумышленники просят авторизоваться через фейковый Telegram-бот для «исправления ошибки», который запрашивает данные для входа на портал «Госуслуги» или банковские реквизиты.

22 мая в ВТБ предупредили, что мошенники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают передать им банковскую карту для «проверки». Представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов в телефонном разговоре, они под предлогом оформленного кредита или угрозы счета вынуждают назвать пин-код карты. Саму карту они убеждают передать курьеру, который приезжает для проверки подлинности карты или установки защиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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