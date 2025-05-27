МВД не будет привлекать к ответственности за случайную передачу карты мошенникам

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон о национальной платежной системе, согласно которым с 15 мая дропперам, включенным в базу Банка России, ограничили переводы суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Кроме того, банки не могут выдавать им электронные средства платежа.