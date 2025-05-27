МВД не будет привлекать к ответственности за случайную передачу карты мошенникам
Владелец банковской карты не будет привлекаться к ответственности в случае ее случайной передачи злоумышленникам. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов на пленарном заседании в Госдуме.
«По доброте дал карточку не для того, чтобы он украл, а для личного пользования. Не будет», – ответил Зубов на соответствующий вопрос.
27 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность для дропперов.
Документ предусматривает дополнение ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» новыми положениями. К уголовной ответственности будут привлекаться лица, способствующие кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных средств. За совершение преступлений будет грозить вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.
В феврале президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон о национальной платежной системе, согласно которым с 15 мая дропперам, включенным в базу Банка России, ограничили переводы суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Кроме того, банки не могут выдавать им электронные средства платежа.