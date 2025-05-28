Задержан подозреваемый в попытке отравления животных в московском зоопарке
Сотрудники отдела МВД России по Пресненскому району Москвы задержали подозреваемого в попытке отравить животных Московского зоопарка, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как отметила Волк, задержанным оказался 43-летний житель столицы. Его доставили в отдел полиции, чтобы провести разбирательство.
27 мая неизвестный подбросил в вольеры зоопарка таблетки, чтобы отравить животных. Преступника зафиксировали видеокамеры, таблетки обнаружили в вольерах рыси и леопарда.