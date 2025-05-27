В Московском зоопарке неизвестный пытался отравить животных
В Московском зоопарке неизвестный попытался отравить животных. Он подбросил в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Об этом сообщила гендиректор зоологического парка Светлана Акулова в Telegram-канале.
По ее информации, камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда преступник бросал таблетки через ограждения. Их обнаружили в ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом.
«Это не случайность, не шалость – это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных», – написала Акулова.
В связи со случившимся сейчас в зоопарке проводят проверку всех вольеров, а также экспертизу обнаруженных веществ.
Зоопарк начал внутреннее расследование, а также инициировал взаимодействие с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела, сообщила гендиректор зоопарка. Она заявила, что в отношении тех, кто посягает на жизнь животных, компромиссов быть не может.