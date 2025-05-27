В Московском зоопарке неизвестный пытался отравить животных

Зоопарк начал внутреннее расследование, а также инициировал взаимодействие с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела, сообщила гендиректор зоопарка. Она заявила, что в отношении тех, кто посягает на жизнь животных, компромиссов быть не может.