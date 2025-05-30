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При взрыве на оборонном предприятии в Сербии пострадали пять человек

Ведомости

На оборонном предприятии в Сербии произошел взрыв, пострадали пять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей заводом компании.

Инцидент произошел на крупнейшем оборонном заводе Серии «Крушик» в городе Валево.

«Во время плановых работ по прессованию пентрита сработал усилитель воспламенителя на прессе, в результате чего один сотрудник получил ранения в виде порезов, а у четырех сотрудников появился звон в ушах», – говорится в сообщении.

29 мая Служба внешней разведки России заявила, что Сербия продолжает поставки боеприпасов Украине. Как утверждают в российской спецслужбе, сербский военпром «пытается выстрелить России в спину», а цель этих действий – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».

На заявление силового ведомства ответил президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что информация о поставках сербских боеприпасов ВСУ не соответствует действительности. По его словам, этот вопрос обсуждался как наедине, так и в расширенном составе делегаций во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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