При взрыве на оборонном предприятии в Сербии пострадали пять человек
На оборонном предприятии в Сербии произошел взрыв, пострадали пять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей заводом компании.
Инцидент произошел на крупнейшем оборонном заводе Серии «Крушик» в городе Валево.
«Во время плановых работ по прессованию пентрита сработал усилитель воспламенителя на прессе, в результате чего один сотрудник получил ранения в виде порезов, а у четырех сотрудников появился звон в ушах», – говорится в сообщении.
29 мая Служба внешней разведки России заявила, что Сербия продолжает поставки боеприпасов Украине. Как утверждают в российской спецслужбе, сербский военпром «пытается выстрелить России в спину», а цель этих действий – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».
На заявление силового ведомства ответил президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что информация о поставках сербских боеприпасов ВСУ не соответствует действительности. По его словам, этот вопрос обсуждался как наедине, так и в расширенном составе делегаций во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.