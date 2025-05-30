При взрыве на оборонном предприятии в Сербии пострадали пять человек

На заявление силового ведомства ответил президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что информация о поставках сербских боеприпасов ВСУ не соответствует действительности. По его словам, этот вопрос обсуждался как наедине, так и в расширенном составе делегаций во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.