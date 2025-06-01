Захарова поразилась «злорадству» Киева на фоне трагедии с обрушением мостов
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поразительными злорадство и «адскую радость», с которыми Украина отреагировала на взорванные и обрушившиеся на рельсы мосты в Курской и Брянской областях, передает ТАСС.
Дипломат назвала происшествия в приграничных регионах трагедией и заявила, что такая реакция украинских политических и общественных деятелей выдает «ту самую болезненность, преодоление которой является одной из целей СВО».
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста на железнодорожные пути. Причиной обвала в СК назвали подрыв моста. Семь человек погибли.
Около 3:00 1 июня в Железногорском районе Курской области произошел подрыв еще одного моста: проходящий грузовой состав упал на автомобильную дорогу. По данным СК, в результате пострадали машинист тепловоза и два его помощника.