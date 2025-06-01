Кабмин разрабатывает новые меры по борьбе с кибермошенниками
Кабмин разрабатывает второй пакет мер по борьбе с мошенниками, который ужесточит наказания для злоумышленников. В правительстве предусмотрят административную и уголовную ответственность. Об этом сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.
Вице-премьер подчеркнул, что до этого государство в основном использовало «технические и информационные инструменты», но теперь работает над ужесточением мер. Он также напомнил о вступлении в силу закона по борьбе с мошенниками с 1 июня. Однако в дальнейшем кабмин стремится создать многоуровневую систему защиты, чтобы обезопасить граждан и усложнить условия действия мошеннических схем.
31 мая МВД РФ предупредило, что преступники начали маскироваться под техподдержку «Госуслуг». Они стали принуждать жертв самостоятельно обращаться в «техподдержку» для получения доступа к их аккаунтам на портале. Связь осуществляется по фальшивому номеру мошенников, а затем на граждан оказывается психологическое давление в рамках схем с переводом денег на так называемые безопасные счета.