Кабмин разрабатывает новые меры по борьбе с кибермошенниками

Вице-премьер подчеркнул, что до этого государство в основном использовало «технические и информационные инструменты», но теперь работает над ужесточением мер. Он также напомнил о вступлении в силу закона по борьбе с мошенниками с 1 июня. Однако в дальнейшем кабмин стремится создать многоуровневую систему защиты, чтобы обезопасить граждан и усложнить условия действия мошеннических схем.