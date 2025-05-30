Что изменится для россиян в июне

С 1 июня вступают в силу положения закона, направленного на ужесточение борьбы с кибермошенниками. В частности, госорганам, банкам и операторам связи теперь будет запрещено информировать граждан через мессенджеры, принадлежащие иностранным компаниям. Этот же запрет распространяется и на владельцев сервисов размещения объявлений, аудитория которых в России превышает 100 000 посетителей. Кроме того, заявление о снятии запрета на заключение кредитного договора можно будет подать через «Госуслуги» только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Сотовые операторы при этом смогут передавать СМС с кодами для подтверждения аутентификации только после завершения звонка – когда злоумышленники уже не могут удерживать внимание потенциальной жертвы.