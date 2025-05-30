Что изменится для россиян в июне

Что изменится для россиян в июнеБорьба с мошенниками, QR-код для мигрантов и реформа местного самоуправления
В России с июня усилится борьба с кибермошенничеством и продажей просроченных лекарств. Мигрантам для въезда в РФ потребуется получить QR-код, а штрафы за ведение предпринимательской деятельности без уведомления ужесточат. «Ведомости» изучили эти и другие нововведения, которые вступят в силу в начале лета.
Россиян защитят от кибермошенничества
С 1 июня вступают в силу положения закона, направленного на ужесточение борьбы с кибермошенниками. В частности, госорганам, банкам и операторам связи теперь будет запрещено информировать граждан через мессенджеры, принадлежащие иностранным компаниям. Этот же запрет распространяется и на владельцев сервисов размещения объявлений, аудитория которых в России превышает 100 000 посетителей. Кроме того, заявление о снятии запрета на заключение кредитного договора можно будет подать через «Госуслуги» только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Сотовые операторы при этом смогут передавать СМС с кодами для подтверждения аутентификации только после завершения звонка – когда злоумышленники уже не могут удерживать внимание потенциальной жертвы.
С 1 июня Росфинмониторинг также сможет приостанавливать на срок до десяти дней банковские переводы россиян, если есть подозрение, что операция осуществляется для финансирования экстремистской деятельности иди легализации денег, полученных преступным путем. В самом ведомстве отмечали, что мера в первую очередь направлена на борьбу с организаторами мошеннических схем и дропперами (посредникам в переводах и обналичивании похищенных средств). Ранее с 15 мая дропперам, внесенным в базу Банка России, ограничили переводы себе и другим людям суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Банки также не смогут выдавать им электронные средства платежа, включая карты.
Мигрантам усложнят процедуру въезда в РФ
30 июня стартует второй этап эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан из России. В рамках первого этапа (начался в декабре 2024 г.) стал осуществляться сбор биометрических персональных данных таких граждан в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский», а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. В рамках второго этапа (продлится до 30 июня 2026 г.) иностранцам, въезжающим по безвизу, потребуется подать электронное заявление и получить специальный QR-код с использованием «Госуслуги RuID» не позднее чем за 72 часа до въезда в страну. Для получения кода необходимо указать сроки и цель поездки, загрузить фото и персональные данные. Эти данные лягут в основу цифрового профиля, который позволит получать госуслуги на территории России.
Ответственность за бизнес без уведомления ужесточат
С 27 июня к нарушению порядка предпринимательской деятельности будет отнесено ведение бизнеса без представления уведомления (прежде нарушением был лишь сам факт неуведомления). Это делает данное правонарушение, предусмотренное ст. 19.7.5-1 КоАП РФ длящимся, сами штрафы при этом увеличиваются: для должностных лиц – до 7000–12 000 руб., для юридических лиц – до 24 000–48 000 руб. (при повтором нарушении – 15 000–25 000 руб. и 50 000–60 000 руб. соответственно). Срок давности по статье повышен до 1 года.
Вступит в силу закон о технологической политике
С 27 июня также вступит в силу принятый в декабре 2024 г. закон о технологической политике, направленный на обеспечение технологического суверенитета РФ и конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции. Формировать технологическую политику будут президент, правительство, парламент, ЦБ, РАН и исполнительные органы субъектов РФ, а утверждать целевые показатели обеспечения технологического суверенитета – кабмин.
Инструментами реализации станут планы развития технологий, перечни критических и сквозных технологий и национальные проекты по технологическому суверенитету. К ним будут отнесены проекты, которые призваны наладить серийное производство высокотехнологичной продукции и имеющие системное значение для функционирования экономики. В отдельную категорию нацпроектов «по обеспечению технологического лидерства» на 2025-2030 гг. правительство ранее включило девять проектов, писали «Ведомости».
Закреплены принципы местного самоуправления
С 19 июня вступит в силу закон о реформе местного самоуправления (МСУ), определяющий принципы организации МСУ. Оно осуществляется в трех видах муниципальных образований – городском и муниципальных округах, а также во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения. В ходе обсуждения законопроекта в Госдуме регионам решили оставить возможность сохранить двухуровневую модель МСУ, при которой местное самоуправление осуществляется на уровне поселения и муниципального района.
Включение в реестр МСП оптимизируют
С 3 июня вступит в силу закон, упрощающий процедуры включения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в единый реестр субъектов МСП. Документ закрепляет норму, по которой юридические лица, созданные путем реорганизации в форме преобразования, не считается вновь созданными. Реестр МСП теперь, помимо идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), будет отражать данные об основном государственном регистрационном номере (ОГРН). Закон также позволит субъектам МСП в моногородах и особых экономических зонах рассчитывать на новые инструменты поддержки, в частности, на льготные кредиты.
Продажу просроченных лекарств заблокируют на кассе
С 1 июня заработает система автоматической блокировки продаж просроченных или выведенных из оборота медикаментов на кассе. Сотрудники аптек должны будут проверять перед продажей идентификационный номер препарата в платформе мониторинга во избежание продажи подделки. Система, как ожидается, исключит человеческий фактор и поможет избежать недобросовестных практик со стороны аптек.