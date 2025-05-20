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Росфинмониторинг может получить доступ к данным переводов по СБП и картам «Мир»

Ведомости

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому он сможет получить доступ к данным переводов по системе быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Отмечается, что целью применения таких мер является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал ТАСС, что законопроект призван ускорить процесс проведения Росфинмониторингом проверок в отношении переводов денежных средств, совершаемых с использованием СБП и платежной системы «Мир». Ожидается, что поправки позволят повысить эффективность борьбы с отмыванием денег.

Проект предполагает внесение изменений в статью ФЗ «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С 15 мая дропперам (посредникам в переводах и обналичивании похищенных средств), внесенным в базу Банка России, ограничили переводы себе и другим людям суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Банки также не смогут выдавать им электронные средства платежа, включая карты. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе подписал президент РФ Владимир Путин 13 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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