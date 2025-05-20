Росфинмониторинг может получить доступ к данным переводов по СБП и картам «Мир»

С 15 мая дропперам (посредникам в переводах и обналичивании похищенных средств), внесенным в базу Банка России, ограничили переводы себе и другим людям суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Банки также не смогут выдавать им электронные средства платежа, включая карты. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе подписал президент РФ Владимир Путин 13 февраля.