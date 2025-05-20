Росфинмониторинг может получить доступ к данным переводов по СБП и картам «Мир»
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому он сможет получить доступ к данным переводов по системе быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Отмечается, что целью применения таких мер является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал ТАСС, что законопроект призван ускорить процесс проведения Росфинмониторингом проверок в отношении переводов денежных средств, совершаемых с использованием СБП и платежной системы «Мир». Ожидается, что поправки позволят повысить эффективность борьбы с отмыванием денег.
Проект предполагает внесение изменений в статью ФЗ «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С 15 мая дропперам (посредникам в переводах и обналичивании похищенных средств), внесенным в базу Банка России, ограничили переводы себе и другим людям суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Банки также не смогут выдавать им электронные средства платежа, включая карты. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе подписал президент РФ Владимир Путин 13 февраля.