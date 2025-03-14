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Мурашко: блокировка просроченных лекарств на кассе исключит человеческий фактор

Ведомости

Введение автоматической блокировки продаж просроченных или выведенных из оборота медикаментов на кассе полностью устранит человеческий фактор, что поможет избежать недобросовестных практик со стороны аптек. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ожидается, что данная система начнет действовать с 1 июня 2025 г. Правила работы механизма утверждены постановлением, подписанным председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Эта функция исключает человеческий фактор, предотвращая как случайную продажу просроченных препаратов, так и любые недобросовестные практики со стороны аптечных учреждений», – сказал министр.

По словам Мурашко, такая система значительно повышает безопасность пациентов, гарантируя им доступ к эффективным и безопасным медикаментам, а также укрепляет доверие к системе здравоохранения в целом.

Министр подчеркнул, что внедрение системы маркировки лекарственных средств в 2020 г. стало важным шагом к обеспечению прозрачности и отслеживаемости медикаментов на всех этапах – от производителя до аптечной витрины. Эта система способствует эффективной борьбе с контрафактом и предотвращает попадание некачественных товаров к конечному потребителю.

10 марта стало известно, что регионы получат допсредства на закупку лекарств людям с редкими болезнями. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника. Планируется внести изменения в закон, регулирующий основы охраны здоровья граждан РФ. Согласно текущей версии закона, обеспечение граждан необходимыми лекарствами для лечения опасных для жизни и прогрессирующих редких заболеваний осуществляется за счет бюджета региона. Но бывает, что средств из областного бюджета не хватает на закупку таких препаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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