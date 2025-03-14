Мурашко: блокировка просроченных лекарств на кассе исключит человеческий фактор

10 марта стало известно, что регионы получат допсредства на закупку лекарств людям с редкими болезнями. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника. Планируется внести изменения в закон, регулирующий основы охраны здоровья граждан РФ. Согласно текущей версии закона, обеспечение граждан необходимыми лекарствами для лечения опасных для жизни и прогрессирующих редких заболеваний осуществляется за счет бюджета региона. Но бывает, что средств из областного бюджета не хватает на закупку таких препаратов.