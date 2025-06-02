Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о контрабанде краба на 2,6 млрд рублей

Он обвиняется по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), ч. 3 ст. 226 (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). По первой статье ему может грозить наказание в виде лишения свободы до 10 лет, по второй и третьей – до 12 лет.