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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о контрабанде краба на 2,6 млрд рублей

Ведомости

В Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении бывшего директора «Курильского универсального комплекса» Александра Кана по делу о контрабанде более 3000 т живого краба стоимостью 2,6 млрд руб. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), ч. 3 ст. 226 (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). По первой статье ему может грозить наказание в виде лишения свободы до 10 лет, по второй и третьей – до 12 лет.

По версии следствия, с 2014 по 2019 г. Кан с привлечением соучастников, в том числе своего сына, осуществлял контрабандные поставки живого краба в Японию, Республику Корею и КНР через организации «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и Приморскую рыболовную компанию.

При вывозе из России краб декларировался по заниженной стоимости, а в действительности поставлялся по цене, значительно превышающей заявленную. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 млн руб.

Роль Кана, по данным Генпрокуратуры, заключалась в организации подготовки и подписании в качестве директора фиктивных внешнеэкономических контрактов о поставках по заниженной цене, контроле и организации финансово-хозяйственной деятельности предприятия, обеспечении добычи товара, получении необходимых разрешительных документов с последующей продажей краба за границу.

Сейчас он находится в международном розыске. Генпрокуратура направила уголовное дело в Фрунзенский районный суд Владивостока. В отношении соучастников преступления расследование продолжается.

Защита Кана сообщала о якобы смерти бизнесмена в феврале 2023 г. и потребовала прекратить производство по делу. Но Генпрокуратура сочла смерть Кана инсценировкой. В ведомстве указали на отсутствие актов о регистрации смерти бизнесмена в ЗАГСах Сахалинской области и Санкт-Петербурга. Родственники Кана, обратил внимание представитель ведомства, также не обращались в органы ЗАГС.

26 апреля прошлого года Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии строгого режима за убийство по найму.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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