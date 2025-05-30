Курбангалеевой и Барановскому утвердили обвинение в оправдании терроризма
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении экс-ведущей телеканала «Россия 1» Фариды Курбангалеевой
Следствием установлено, что Курбангалеева и Барановский в мае 2024 г., находясь за пределами России, разместили в интернете видео, содержащее призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. Их действия проходят по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» группой лиц). Мера наказания по статье – до семи лет лишения свободы.
Курбангалеева обвиняется также по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). В январе 2023 г. она разместила в Telegram-канале сообщение, как пишет прокуратура, с ложной информацией о действиях ВС РФ.
В отношении Курбангалеевой и Барановского заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в международном розыске.
24 января Курбангалеева подала жалобу на отказ суда исключить ее из реестра иностранных агентов. 18 октября 2024 г. она пыталась обжаловать свой статус иноагента. В ноябре Замоскворецкий суд Москвы признал законным присвоение журналистке этого статуса.
Курбангалеева была ведущей программы «Вести» на «России-1» с 2007 по 2014 г. В 2013–2017 гг. руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». С 2018 г. работает в Праге, ведет собственный YouTube-канал.
18 октября 2024 г. Минюст России включил в список иностранных агентов Барановского из-за распространения недостоверной информации о решениях российских властей. Он также сотрудничал с нежелательными организациями, активно выступал против спецоперации на Украине. В СМИ сообщается, что Барановский является бойцом легиона «Свобода России» (признан запрещенной террористической организацией).