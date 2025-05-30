Курбангалеевой и Барановскому утвердили обвинение в оправдании терроризма

Следствием установлено, что Курбангалеева и Барановский в мае 2024 г., находясь за пределами России, разместили в интернете видео, содержащее призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. Их действия проходят по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» группой лиц). Мера наказания по статье – до семи лет лишения свободы.