Журналистка Курбангалеева обжаловала отказ снять с нее статус иноагента
Бывшая ведущая телеканала «Россия 1» Фарида Курбангалеева
18 октября 2024 г. Курбангалеева обжаловала в Замоскворецком суде Москвы свой статус иноагента. В ноябре суд признал законным присвоение журналистке этого статуса.
Представитель Минюста в суде во время рассмотрения иска телеведущей назвал одним из оснований внесения Курбангалеевой в перечень иноагентов финансирование британскими спецслужбами. Речь идет о журналистских публикациях и сообщениях на YouTube-канале «Утро Февраля». По данным ведомства, канал финансируется бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (считается в России иноагентом), бизнесменом Михаилом Ходорковским
26 июня Минюст объявил Курбангалееву иностранным агентом. В тот же день Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал журналистку. В отношении ведущей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терактам, оправдание или пропаганда терроризма с использованием СМИ и интернета), а также п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). В октябре ее объявили в международный розыск.
Курбангалеева была ведущей программы «Вести» на «России-1» с 2007 по 2014 г. В 2013–2017 гг. руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». С 2018 г. работает в Праге, ведет собственный YouTube-канал.