Журналистка Курбангалеева обжаловала отказ снять с нее статус иноагента

26 июня Минюст объявил Курбангалееву иностранным агентом. В тот же день Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал журналистку. В отношении ведущей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терактам, оправдание или пропаганда терроризма с использованием СМИ и интернета), а также п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). В октябре ее объявили в международный розыск.