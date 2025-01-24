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Журналистка Курбангалеева обжаловала отказ снять с нее статус иноагента

Ведомости

Бывшая ведущая телеканала «Россия 1» Фарида Курбангалеева (считается в России иноагентом) подала жалобу на отказ суда исключить ее из реестра иностранных агентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

18 октября 2024 г. Курбангалеева обжаловала в Замоскворецком суде Москвы свой статус иноагента. В ноябре суд признал законным присвоение журналистке этого статуса.

Представитель Минюста в суде во время рассмотрения иска телеведущей назвал одним из оснований внесения Курбангалеевой в перечень иноагентов финансирование британскими спецслужбами. Речь идет о журналистских публикациях и сообщениях на YouTube-канале «Утро Февраля». По данным ведомства, канал финансируется бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (считается в России иноагентом), бизнесменом Михаилом Ходорковским (считается в России иноагентом) и спецслужбами Великобритании.

26 июня Минюст объявил Курбангалееву иностранным агентом. В тот же день Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал журналистку. В отношении ведущей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терактам, оправдание или пропаганда терроризма с использованием СМИ и интернета), а также п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). В октябре ее объявили в международный розыск.

Курбангалеева была ведущей программы «Вести» на «России-1» с 2007 по 2014 г. В 2013–2017 гг. руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». С 2018 г. работает в Праге, ведет собственный YouTube-канал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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