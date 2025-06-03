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Экс-жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию и обновила сведения в ИП

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Светлана, бывшая жена арестованного по делу о получении взятки и растрате экс-замминистра обороны Тимура Иванова, вернула девичью фамилию Захарова и поменяла данные в ИП. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на документы.

Отмечается, что соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 18 мая 2025 г. На сервисе «БИР-аналитик» указано, что Захарова – учредитель ООО «Частные технологии», осуществляющего «деятельность рекламных агентств». Бывшей супруге экс-замминистра принадлежит треть компании.

С 2012 по 2024 г. женщина являлась учредителем фирмы «Кристалл девелопмент», имея долю 27,5%. В настоящее время компания имеет одного учредителя – отца экс-замминистра Вадима Иванова. Супруги Ивановы были женаты с 2010 по 2022 г.

Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Тогда же министр обороны, должность которого занимал Сергей Шойгу, отстранил Иванова от должности своего заместителя. Иванова отправили в СИЗО, после чего он был уволен в связи с утратой доверия. По версии следствия, экс-замминистра и бизнесмен Сергей Бородин получили около 1,19 млрд. руб. взятки при проведении подрядных и субподрядных работ.

18 апреля 2025 г. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что бывшего чиновника проверят на причастность к еще трем преступлениям. Следователь заявлял, что Бородин, заключивший досудебное соглашение со следствием, готов дать показания о причастности Иванова к еще двум преступлениям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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