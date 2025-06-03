Экс-жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию и обновила сведения в ИП

Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Тогда же министр обороны, должность которого занимал Сергей Шойгу, отстранил Иванова от должности своего заместителя. Иванова отправили в СИЗО, после чего он был уволен в связи с утратой доверия. По версии следствия, экс-замминистра и бизнесмен Сергей Бородин получили около 1,19 млрд. руб. взятки при проведении подрядных и субподрядных работ.