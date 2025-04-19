Тимура Иванова проверят на причастность еще к трем преступлениям
Следователи рассматривают возможную причастность бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по делу о получении взятки и растрате, к еще трем преступлениям. В случае подтверждения информации могут быть возбуждены дополнительные уголовные дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
18 апреля во время заседания Мосгорсуда по продлению ареста, следователь заявил, что бизнесмен Сергей Бородин, заключивший досудебное соглашение со следствием, готов дать показания о причастности Иванова к еще двум преступлениям. Согласно позиции следствия, это является основанием для проведения процесса в закрытом режиме.
Иванова задержали 23 апреля 2024 г. по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). В тот же день министр обороны (на тот момент Сергей Шойгу) отстранил его от должности своего заместителя. После ареста Иванов был уволен в связи с утратой доверия. Следствие полагает, что бывший чиновник и Бородин получили взятку размером около 1,19 млрд. руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ.
18 апреля Московский городской суд на три месяца продлил срок ареста Иванову, Бородину и соучредителю ООО «Олимпситистрой» Александру Фомину, который также признал вину.