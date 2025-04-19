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/ Общество

Тимура Иванова проверят на причастность еще к трем преступлениям

Ведомости

Следователи рассматривают возможную причастность бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по делу о получении взятки и растрате, к еще трем преступлениям. В случае подтверждения информации могут быть возбуждены дополнительные уголовные дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

18 апреля во время заседания Мосгорсуда по продлению ареста, следователь заявил, что бизнесмен Сергей Бородин, заключивший досудебное соглашение со следствием, готов дать показания о причастности Иванова к еще двум преступлениям. Согласно позиции следствия, это является основанием для проведения процесса в закрытом режиме.

Иванова задержали 23 апреля 2024 г. по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). В тот же день министр обороны (на тот момент Сергей Шойгу) отстранил его от должности своего заместителя. После ареста Иванов был уволен в связи с утратой доверия. Следствие полагает, что бывший чиновник и Бородин получили взятку размером около 1,19 млрд. руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ.

18 апреля Московский городской суд на три месяца продлил срок ареста Иванову, Бородину и соучредителю ООО «Олимпситистрой» Александру Фомину, который также признал вину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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