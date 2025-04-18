Мосгорсуд продлил арест Тимуру Иванову еще на три месяца

Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). В тот же день министр обороны (на тот момент Сергей Шойгу) отстранил его от должности своего заместителя. После ареста Иванов был уволен в связи с утратой доверия. Следствие полагает, что бывший чиновник и Бородин получили взятку размером около 1,19 млрд. руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ.