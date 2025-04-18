Мосгорсуд продлил арест Тимуру Иванову еще на три месяца
Московский городской суд на три месяца продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову в рамках уголовного дела о получении взятки в размере почти 1,19 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.
Иванов останется под стражей до 23 июля. Защита намерена обжаловать решение.
Мосгорсуд также продлил арест двум другим фигурантам дела – заключившему сделку со следствием о сотрудничестве бизнесмену Сергею Бородину и соучредителю ООО «Олимпситистрой» Александру Фомину, который признал вину.
Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). В тот же день министр обороны (на тот момент Сергей Шойгу) отстранил его от должности своего заместителя. После ареста Иванов был уволен в связи с утратой доверия. Следствие полагает, что бывший чиновник и Бородин получили взятку размером около 1,19 млрд. руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ.