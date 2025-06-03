ФПК опровергла данные о новых инструкциях для проводников после ЧП с поездом

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области был взорван автомобильный мост. Его обломки рухнули на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва. С рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Семь человек погибли, 97 получили ранения различной степени тяжести. Со 2 по 4 июня в регионе объявлен трехдневный траур. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о выплатах пострадавшим и семьям погибших.