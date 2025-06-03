После ЧП в Брянской области пассажиров поездов просят ложиться головой к выходу
После трагического инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд Климов – Москва в Брянской области пассажиров начали просить ложиться на свои места головой к дверям. Об этом сообщает «РИА Новости».
Такие рекомендации введены для повышения безопасности пассажиров. Для сотрудников РЖД был проведен отдельный инструктаж, и теперь проводники на данном направлении напоминают о необходимости соблюдения этой меры.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошел взрыв автомобильного моста. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва. В результате происшествия локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.
В регионе со 2 по 4 июня объявлен трехдневный траур. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Близкие погибших получат по 1,5 млн руб. Пострадавшие с тяжелыми травмами – по 750 000 руб. Выплаты за средние и легкие травмы составят 450 000 руб.
Движение поездов на пострадавшем участке железной дороги уже возобновлено. Но, по данным главы региона, на восстановление моста и дорожного сообщения потребуется 3,5-4 месяца, если проводить все конкурсные процедуры.