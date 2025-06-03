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После ЧП в Брянской области пассажиров поездов просят ложиться головой к выходу

Ведомости

После трагического инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд Климов – Москва в Брянской области пассажиров начали просить ложиться на свои места головой к дверям. Об этом сообщает «РИА Новости».

Такие рекомендации введены для повышения безопасности пассажиров. Для сотрудников РЖД был проведен отдельный инструктаж, и теперь проводники на данном направлении напоминают о необходимости соблюдения этой меры.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошел взрыв автомобильного моста. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва. В результате происшествия локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

Трагедия унесла жизни семи человек, более сотни получили ранения различной степени тяжести.

В регионе со 2 по 4 июня объявлен трехдневный траур. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Близкие погибших получат по 1,5 млн руб. Пострадавшие с тяжелыми травмами – по 750 000 руб. Выплаты за средние и легкие травмы составят 450 000 руб.

Движение поездов на пострадавшем участке железной дороги уже возобновлено. Но, по данным главы региона, на восстановление моста и дорожного сообщения потребуется 3,5-4 месяца, если проводить все конкурсные процедуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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