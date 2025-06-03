После ЧП в Брянской области пассажиров поездов просят ложиться головой к выходу

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошел взрыв автомобильного моста. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва. В результате происшествия локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.