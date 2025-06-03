ТАСС: замглавы МЧС Денисов покинул пост по собственному желанию
Замглавы МЧС РФ генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов, которого президент России Владимир Путин освободил от должности, написал рапорт об отставке по собственному желанию, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
3 июня Путин подписал указ, согласно которому Денисов и замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Хабаров освобождены от должности с этого же дня.
Денисов занимал пост с 2019 г., а до назначения был начальником Главного управления МЧС России по Москве.