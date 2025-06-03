В Крыму ФСБ задержала изготовившего бомбу агента спецслужб Украины

30 мая Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в Москве. Подозреваемым оказался местный житель. До этого он обвинялся в публичном оправдании терроризма. В ходе обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон. При его проверке следователи нашли переписку с представителем украинских спецслужб, в которой мужчине дали задание забрать схрон в одном из лесопарков на западе столицы. Во время проведения осмотра указанного места там обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. Задержанный собирался использовать его для подрыва в местах массового скопления людей.