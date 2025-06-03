В Крыму ФСБ задержала изготовившего бомбу агента спецслужб Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который изготовил самодельное взрывное устройство для совершения теракта на полуострове. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Установлено, что житель Феодосии инициативно предложил свою помощь Службе безопасности Украины (СБУ) и был привлечен к сотрудничеству. По заданию куратора он изъял из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты и по инструкции от СБУ, полученной по видеосвязи, собрал из них взрывное устройство. Оно состоит из бризантного взрывчатого вещества массой более 1,2 кг. Изготовленное взрывное устройство фигурант заложил в тайник на участке местности в Балаклавском районе Севастополя.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме оказания финансовой, технической и иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Задержанный арестован.
30 мая Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в Москве. Подозреваемым оказался местный житель. До этого он обвинялся в публичном оправдании терроризма. В ходе обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон. При его проверке следователи нашли переписку с представителем украинских спецслужб, в которой мужчине дали задание забрать схрон в одном из лесопарков на западе столицы. Во время проведения осмотра указанного места там обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. Задержанный собирался использовать его для подрыва в местах массового скопления людей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению терростического акта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Суд арестовал его. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.