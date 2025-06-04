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ФСБ в Крыму задержала двух женщин по подозрению в работе на спецслужбы Украины

Ведомости

В Республике Крым силовики задержали двух женщин, которые подозреваются в передаче данных о военных объектах в регионе украинским спецслужбам, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, жительница Нижнегорского района Крыма 1987 г. рождения сама написала администратору одного из украинских Telegram-каналов, который координируется главным управлением разведки министерства обороны Украины. Она предложила свою помощь в сборе сведений военного характера. В результате украинские спецслужбы получили адреса и координаты склада горюче-смазочных материалов и других военных объектов в Крыму. Сведения предназначались для последующего нанесения ударов по указанным точкам.

Вторая задержанная – жительница Севастополя 1986 г. рождения – по заданию куратора, который связался с ней в Telegram, наблюдала за военнослужащим Черноморского флота РФ и передавала данные в СБУ.

После задержания женщины дали признательные показания, отметили в ФСБ России. В их отношении возбуждены уголовные дела по преступлениям, предусмотренным ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

3 июня ФСБ задержала в Крыму агента украинских спецслужб, который изготовил самодельное взрывное устройство для совершения теракта на полуострове. Фигурант заложил его в тайник на участке местности в Балаклавском районе Севастополя. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме оказания финансовой, технической и иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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