ФСБ в Крыму задержала двух женщин по подозрению в работе на спецслужбы Украины

3 июня ФСБ задержала в Крыму агента украинских спецслужб, который изготовил самодельное взрывное устройство для совершения теракта на полуострове. Фигурант заложил его в тайник на участке местности в Балаклавском районе Севастополя. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме оказания финансовой, технической и иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).