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Украинские БПЛА атаковали машину съемочной группы «Звезды» в Херсонской области

Ведомости

В Алешках Херсонской области украинские беспилотники атаковали автомобиль, в котором находилась съемочная группа телеканала «Звезда». Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала.

В результате атаки машина сгорела, пострадал сопровождающий.

24 марта в зоне спецоперации в Луганской народной республики погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской машине с журналистами двумя ракетами HIMARS.

26 марта в Белгородской области на границе с Украиной погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков пострадал. Съемочная группа канала подорвалась на украинской мине.

17 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденами Мужества Федорчака и Прокофьеву. Орденов Мужества также посмертно удостоены Панов и Сиркели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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