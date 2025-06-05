Украинские БПЛА атаковали машину съемочной группы «Звезды» в Херсонской области
В Алешках Херсонской области украинские беспилотники атаковали автомобиль, в котором находилась съемочная группа телеканала «Звезда». Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала.
В результате атаки машина сгорела, пострадал сопровождающий.
24 марта в зоне спецоперации в Луганской народной республики погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской машине с журналистами двумя ракетами HIMARS.
26 марта в Белгородской области на границе с Украиной погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков пострадал. Съемочная группа канала подорвалась на украинской мине.
17 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденами Мужества Федорчака и Прокофьеву. Орденов Мужества также посмертно удостоены Панов и Сиркели.