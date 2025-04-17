Путин посмертно наградил орденами Мужества военкоров Федорчака и Прокофьеву
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденами Мужества погибших военных корреспондентов – Александра Федорчака («Известия») и Анну Прокофьеву («Первый канал»). В документе говорится, что они проявили отвагу и самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Орденов Мужества также посмертно удостоены сотрудники телеканала «Звезда» – оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
Федорчак, Панов и Сиркели погибли 24 марта в Луганской народной республике. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, это случилось в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). 26 марта в Белгородской области погибла Прокофьева. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, военкор и находившийся с ней оператор Дмитрий Волков подорвались на украинской мине. Волков получил тяжелые травмы. Он награжден медалью «За отвагу», следует из указа Путина.
11 апреля врио губернатора Курской области и секретарь Союза журналистов России (СЖР) Александр Хинштейн сообщил, что СЖР одобрил инициативу создания памятника военным корреспондентам, погибшим при исполнении профессионального долга. По его словам, решение о месте размещения и внешнем облике мемориала будет приниматься коллективно – с участием общественности, представителей медиасообщества и экспертов.