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СЖР одобрил инициативу создания памятника погибшим военкорам

Ведомости

Союз журналистов России одобрил инициативу создания памятника военным корреспондентам, погибшим при исполнении профессионального долга. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Глава региона также является секретарем СЖР.

По его словам, решение о месте размещения и внешнем облике мемориала будет приниматься коллективно – с участием общественности, представителей медиасообщества и экспертов.

«Работая в горячих точках, под огнем, они продолжали рассказывать миру правду — без страха и прикрас. Они отдали свою жизнь за истину, и мы обязаны сохранить о них память», – пояснил Хинштейн.

26 марта в Белгородском приграничье погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Ее коллега, оператор Дмитрий Волков, получил тяжелые ранения.

24 марта в результате удара вооруженных сил Украины по территории ЛНР погибли трое российских журналистов. Сообщалось, что украинские военные нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданскому автомобилю с представителями СМИ. Среди жертв – корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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