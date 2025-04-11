СЖР одобрил инициативу создания памятника погибшим военкорам
Союз журналистов России одобрил инициативу создания памятника военным корреспондентам, погибшим при исполнении профессионального долга. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Глава региона также является секретарем СЖР.
По его словам, решение о месте размещения и внешнем облике мемориала будет приниматься коллективно – с участием общественности, представителей медиасообщества и экспертов.
«Работая в горячих точках, под огнем, они продолжали рассказывать миру правду — без страха и прикрас. Они отдали свою жизнь за истину, и мы обязаны сохранить о них память», – пояснил Хинштейн.
26 марта в Белгородском приграничье погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Ее коллега, оператор Дмитрий Волков, получил тяжелые ранения.
24 марта в результате удара вооруженных сил Украины по территории ЛНР погибли трое российских журналистов. Сообщалось, что украинские военные нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданскому автомобилю с представителями СМИ. Среди жертв – корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.