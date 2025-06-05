С 1 сентября в ЕГРН внесут информацию о семье собственника жилья

Аксененко указал, что мера направлена на то, чтобы сделки с недвижимостью стали прозрачнее и безопаснее. Ранее информацию можно было получить лишь со слов продавца, что создавало для покупателей риски, поскольку они могли столкнуться с неожиданными «обременениями» после приобретения недвижимости. В качестве примера зампред привел ситуацию, когда после покупки жилья на пороге появлялись бывшие жены, несовершеннолетние дети и другие родственники, имеющие имущественные притязания к объекту.