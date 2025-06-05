С 1 сентября в ЕГРН внесут информацию о семье собственника жилья
С 1 сентября в России вступит в силу закон, согласно которому в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будут отражаться данные о членах семьи собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Аксененко указал, что мера направлена на то, чтобы сделки с недвижимостью стали прозрачнее и безопаснее. Ранее информацию можно было получить лишь со слов продавца, что создавало для покупателей риски, поскольку они могли столкнуться с неожиданными «обременениями» после приобретения недвижимости. В качестве примера зампред привел ситуацию, когда после покупки жилья на пороге появлялись бывшие жены, несовершеннолетние дети и другие родственники, имеющие имущественные притязания к объекту.
«Теперь же в реестре будут указываться сведения о тех, кто сохранил право проживания в квартире, например, в случае отказа от участия в приватизации или при наличии соответствующего судебного решения», – уточнил Аксененко.
Данные о членах семьи, имеющих право пользования недвижимостью, будут вноситься в ЕГРН на основании заявления собственника жилья, самого лица, обладающего таким правом, или судебного решения. Покупатели смогут заранее узнать о наличии лиц с правом проживания в жилье, что позволит избежать судебных споров и обеспечит большую правовую определенность. Кроме того, лица, имеющие право на проживание в продаваемом жилье, будут защищены в случае его внезапной продажи, о которой им не сообщили.
3 июня в Госдуму внесли три законопроекта, которые направлены на защиту жилищных прав детей-сирот. Первый из них направлен на увеличение числа сирот, получающих жилье посредством жилищного сертификата. Второй документ усиливает защиту жилья, которое было приобретено за счет сертификата. Третий законопроект направлен на защиту детей, чьи родители-сироты погибли, защищая Родину в зоне спецоперации, если они не успели получить жилье.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, выступившая одним из авторов законопроектов, указала, что инициативы стали ответом на запросы выпускников сиротских учреждений и результатом анализа проблем, выявленных во время проверок и мониторингов.