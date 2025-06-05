В Подмосковье поставят памятник погибшей при теракте Дарье Дугиной
В Одинцовском районе Подмосковья поставят памятник погибшей в 2022 г. журналистке, автору книги о спецоперации «Книга Z» Дарье Дугиной. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что скульптор Дмитрий Александров представил проект будущего памятника. Он будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 м. Как сообщил Иванов, автор скульптуры знал Дугину. Он постарался передать ее образ таким, каким запомнил девушку во время их последней встречи.
Проект также предусматривает благоустройство территории вокург памятника, добавил глава округа. На месте установят скамейки и подсветку.
Предполагается, что работа будет завершена к годовщине гибели Дугиной – 20 августа.
«Мы очень ценим интеллектуальный вклад Дарьи Дугиной – и хотим, чтобы в нашем парке появилось достойное ее памяти место. Это должна быть работа на века», – заключил Иванов.
20 августа 2022 г. в Московской области возле поселка Большие Вяземы взорвали автомобиль, в котором находилась Дугина. Она погибла на месте от минно-взрывных травм. По версии ФСБ России, взрыв «подготовлен и совершен украинскими спецслужбами». Его непосредственным исполнителем стала гражданка Украины 43-летняя Наталья Вовк (ранее – Шабан). Бывший инспектор ГИБДД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури продали ей номер машины и адрес Дарьи Дугиной. В ноябре 2023 г. Нагатинский суд приговорил их за незаконное распространение сведений о частной жизни лица и злоупотреблении должностными полномочиями (по ч. 1 ст. 285 и ч. 1, 2 ст. 137 УК РФ) на 4 и 1 год колонии общего режима соответственно. Сама исполнительница находится за пределами России. В ноябре 2022 г. она заочно арестована Басманным судом.