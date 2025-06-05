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В Подмосковье поставят памятник погибшей при теракте Дарье Дугиной

Ведомости

В Одинцовском районе Подмосковья поставят памятник погибшей в 2022 г. журналистке, автору книги о спецоперации «Книга Z» Дарье Дугиной. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что скульптор Дмитрий Александров представил проект будущего памятника. Он будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 м. Как сообщил Иванов, автор скульптуры знал Дугину. Он постарался передать ее образ таким, каким запомнил девушку во время их последней встречи.

Проект также предусматривает благоустройство территории вокург памятника, добавил глава округа. На месте установят скамейки и подсветку.

Предполагается, что работа будет завершена к годовщине гибели Дугиной – 20 августа.

«Мы очень ценим интеллектуальный вклад Дарьи Дугиной – и хотим, чтобы в нашем парке появилось достойное ее памяти место. Это должна быть работа на века», – заключил Иванов.

20 августа 2022 г. в Московской области возле поселка Большие Вяземы взорвали автомобиль, в котором находилась Дугина. Она погибла на месте от минно-взрывных травм. По версии ФСБ России, взрыв «подготовлен и совершен украинскими спецслужбами». Его непосредственным исполнителем стала гражданка Украины 43-летняя Наталья Вовк (ранее – Шабан). Бывший инспектор ГИБДД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури продали ей номер машины и адрес Дарьи Дугиной. В ноябре 2023 г. Нагатинский суд приговорил их за незаконное распространение сведений о частной жизни лица и злоупотреблении должностными полномочиями (по ч. 1 ст. 285 и ч. 1, 2 ст. 137 УК РФ) на 4 и 1 год колонии общего режима соответственно. Сама исполнительница находится за пределами России. В ноябре 2022 г. она заочно арестована Басманным судом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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