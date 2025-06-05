В Подмосковье поставят памятник погибшей при теракте Дарье Дугиной

20 августа 2022 г. в Московской области возле поселка Большие Вяземы взорвали автомобиль, в котором находилась Дугина. Она погибла на месте от минно-взрывных травм. По версии ФСБ России, взрыв «подготовлен и совершен украинскими спецслужбами». Его непосредственным исполнителем стала гражданка Украины 43-летняя Наталья Вовк (ранее – Шабан). Бывший инспектор ГИБДД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури продали ей номер машины и адрес Дарьи Дугиной. В ноябре 2023 г. Нагатинский суд приговорил их за незаконное распространение сведений о частной жизни лица и злоупотреблении должностными полномочиями (по ч. 1 ст. 285 и ч. 1, 2 ст. 137 УК РФ) на 4 и 1 год колонии общего режима соответственно. Сама исполнительница находится за пределами России. В ноябре 2022 г. она заочно арестована Басманным судом.