МВД требует заблокировать 4500 номеров за сдачу аккаунтов мошенникам

Также с 1 июня на портале «Госуслуги» вступили в силу новые правила смены пароля, направленные на усиление защиты пользователей от мошенников. Теперь платформа отправляет специальный код для подтверждения операции только при условии, что на мобильном устройстве пользователя в этот момент не совершается телефонный звонок. Новый порядок не позволяет получить неправомерный доступ, используя схемы с демонстрацией экрана. А с 1 августа абоненты смогут направлять операторам связи отказ от получения рассылок.