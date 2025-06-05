МВД требует заблокировать 4500 номеров за сдачу аккаунтов мошенникам
В России началась масштабная кампания по борьбе с гражданами и юрлицами, предоставляющими свои аккаунты в аренду мошенникам. Полиция направила операторам связи постановления о блокировке 4500 абонентских номеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным правоохранителей, количество преступлений, связанных с использованием высоких технологий, продолжает расти. На данный момент они составляют почти половину от общего числа криминальных преступлений в стране.
Одной из распространенных схем злоумышленников является аренда аккаунтов популярного сервиса мгновенного обмена сообщениями у россиян для совершения мошеннических звонков. Чаще всего такие действия организуются кол-центрами, базирующимися за рубежом, которые платят владельцам аккаунтов денежное вознаграждение.
Поэтому МВД совместно с заинтересованными ведомствами запустило мероприятия по приостановлению оказания услуг связи владельцам телефонных номеров, задействованных в незаконной деятельности.
«Кроме того, следует помнить, что аренда аккаунтов может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь ответственность в соответствии с УК РФ», – пояснили в МВД.
Также с 1 июня на портале «Госуслуги» вступили в силу новые правила смены пароля, направленные на усиление защиты пользователей от мошенников. Теперь платформа отправляет специальный код для подтверждения операции только при условии, что на мобильном устройстве пользователя в этот момент не совершается телефонный звонок. Новый порядок не позволяет получить неправомерный доступ, используя схемы с демонстрацией экрана. А с 1 августа абоненты смогут направлять операторам связи отказ от получения рассылок.