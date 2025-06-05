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МВД требует заблокировать 4500 номеров за сдачу аккаунтов мошенникам

Ведомости

В России началась масштабная кампания по борьбе с гражданами и юрлицами, предоставляющими свои аккаунты в аренду мошенникам. Полиция направила операторам связи постановления о блокировке 4500 абонентских номеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным правоохранителей, количество преступлений, связанных с использованием высоких технологий, продолжает расти. На данный момент они составляют почти половину от общего числа криминальных преступлений в стране.

Одной из распространенных схем злоумышленников является аренда аккаунтов популярного сервиса мгновенного обмена сообщениями у россиян для совершения мошеннических звонков. Чаще всего такие действия организуются кол-центрами, базирующимися за рубежом, которые платят владельцам аккаунтов денежное вознаграждение.

Поэтому МВД совместно с заинтересованными ведомствами запустило мероприятия по приостановлению оказания услуг связи владельцам телефонных номеров, задействованных в незаконной деятельности.

«Кроме того, следует помнить, что аренда аккаунтов может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь ответственность в соответствии с УК РФ», – пояснили в МВД.

Также с 1 июня на портале «Госуслуги» вступили в силу новые правила смены пароля, направленные на усиление защиты пользователей от мошенников. Теперь платформа отправляет специальный код для подтверждения операции только при условии, что на мобильном устройстве пользователя в этот момент не совершается телефонный звонок. Новый порядок не позволяет получить неправомерный доступ, используя схемы с демонстрацией экрана. А с 1 августа абоненты смогут направлять операторам связи отказ от получения рассылок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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