В Воронежской области возобновили движение поездов после подрыва ж/д полотна
В Воронежской области возобновлено движение поездов «Таврия» и «Таврия зкспресс». Об этом сообщается в Telegram-канале «Гранд сервис экспресс».
По состоянию на 13:55 мск в пути задерживаются пять поездов компании. В частности, поезд № 007/008 Санкт-Петербург – Севастополь опаздывает более чем на четыре часа. На три часа опаздывают поезда № 173/174 Москва – Евпатория и № 91/92 Москва – Севастополь. Более чем на три часа также опаздывают поезда № 17/18 Симферополь – Москва и № 27/28 Симферополь – Москва.
5 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что машинист одного из поездов заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна на участке на юге региона. В связи с этим были остановлены несколько поездов. Обошлось без пострадавших. В ФСБ России сообщили, что причиной повреждения железнодорожных путей стал подрыв.
По данным Федеральной пассажирской компании на 13:09, на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд.
В ночь на 1 июня в Курской и Брянской областях произошли взрывы на железной дороге. В результате подрыва в Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще 119 пострадали. В результате подрыва в Курской области мост обвалился в ходе движения по нему локомотива, пострадали машинист и два его помощника. Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракты.