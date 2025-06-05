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В Воронежской области возобновили движение поездов после подрыва ж/д полотна

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В Воронежской области возобновлено движение поездов «Таврия» и «Таврия зкспресс». Об этом сообщается в Telegram-канале «Гранд сервис экспресс».

По состоянию на 13:55 мск в пути задерживаются пять поездов компании. В частности, поезд № 007/008 Санкт-Петербург – Севастополь опаздывает более чем на четыре часа. На три часа опаздывают поезда № 173/174 Москва – Евпатория и № 91/92 Москва – Севастополь. Более чем на три часа также опаздывают поезда № 17/18 Симферополь – Москва и № 27/28 Симферополь – Москва.

РЖД сообщила об открытии движения по одному пути перегона Евдаково – Сагуны после проверки инфраструктуры. Ведутся работы по восстановлению движения по второму пути. В РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов.

5 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что машинист одного из поездов заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна на участке на юге региона. В связи с этим были остановлены несколько поездов. Обошлось без пострадавших. В ФСБ России сообщили, что причиной повреждения железнодорожных путей стал подрыв.

По данным Федеральной пассажирской компании на 13:09, на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд.

В ночь на 1 июня в Курской и Брянской областях произошли взрывы на железной дороге. В результате подрыва в Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще 119 пострадали. В результате подрыва в Курской области мост обвалился в ходе движения по нему локомотива, пострадали машинист и два его помощника. Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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