В Москве проверяют автомобиль из-за похожего на бомбу предмета под ним
Силовики проводят проверку автомобиля на улице Леси Украинки в Москве из-за похожего на бомбу предмета под ним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Собеседник агентства рассказал, что сотрудники силовых ведомств оцепили территорию вокруг автомобиля, на место уже прибыли саперы. По его словам, они также осматривают машины, которые стоят рядом.
25 апреля 2025 г. в подмосковной Балашихе подорвали автомобиль, в результате погиб заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Генерал-лейтенант Москалик руководил дежурной сменой группы боевого управления, занимавшейся мониторингом обстановки в зоне спецоперации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 105 и 222.1 УК РФ).