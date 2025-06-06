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В Москве проверяют автомобиль из-за похожего на бомбу предмета под ним

Ведомости

Силовики проводят проверку автомобиля на улице Леси Украинки в Москве из-за похожего на бомбу предмета под ним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства рассказал, что сотрудники силовых ведомств оцепили территорию вокруг автомобиля, на место уже прибыли саперы. По его словам, они также осматривают машины, которые стоят рядом.

25 апреля 2025 г. в подмосковной Балашихе подорвали автомобиль, в результате погиб заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Генерал-лейтенант Москалик руководил дежурной сменой группы боевого управления, занимавшейся мониторингом обстановки в зоне спецоперации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 105 и 222.1 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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