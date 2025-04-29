Стало известно, чем руководил на СВО убитый в Балашихе генерал Москалик
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик руководил мониторингом обстановки в зоне спецоперации. Это следует из некролога, опубликованного в газете Вооруженных сил (ВС) РФ.
Москалик был руководителем деятельности дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения, уточняется в тексте.
С 2002 по 2005 г. выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на территории Северного Кавказа, в 2015 г. участвовал в планировании военной операции на территории Сирии. С 2015 по 2021 г. входил в состав делегации Минобороны РФ в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы.
За период службы был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги», орденом Почета, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Также была вручена Почетная грамота президента РФ, медали Минобороны. Ему присвоено звание «Заслуженный военный специалист».
Москалик погиб при взрыве автомобиля у дома №2 по бульвару Нестерова в Балашихе 25 апреля. Следствие установило, что это было спланированное убийство. На следующий день сотрудники ФСБ задержали Игната Кузина, ему предъявили обвинение в совершении теракта, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки.
По версии СК, Кузин прибыл в Россию в сентябре 2023 г. и проживал на территории Московского региона «в ожидании конкретных указаний» от СБУ. Через год он начал собирать информацию о Москалике. До совершения теракта он купил автомобиль, который оснастил взрывчаткой, системами видеонаблюдения и контроля. Машина была припаркована перед подъездом за месяц до взрыва.