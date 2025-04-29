Стало известно, чем руководил на СВО убитый в Балашихе генерал Москалик

По версии СК, Кузин прибыл в Россию в сентябре 2023 г. и проживал на территории Московского региона «в ожидании конкретных указаний» от СБУ. Через год он начал собирать информацию о Москалике. До совершения теракта он купил автомобиль, который оснастил взрывчаткой, системами видеонаблюдения и контроля. Машина была припаркована перед подъездом за месяц до взрыва.