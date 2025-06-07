В Турции 14 000 человек пострадали при жертвоприношениях в Курбан-байрам
В Турции 14 372 человека обратились в медучреждения из-за травм, полученных при закалывании животных в первый день празднования Курбан-байрама. Об этом сообщил глава минздрава Кемаль Мемишоглу в Х.
В Анкаре за помощью врачей обратились 1049 жителей, в Стамбуле – 753 , 655 в Конье, 634 в Газиантепе и 572 в Манисе. Всего к медикам обратились жители 81 провинции.
В турецких СМИ накануне и в день праздника сообщалось о правилах проведения жертвоприношения. «Согласно религиозным обязанностям, животное должно быть забито компетентными людьми», – рассказывал порталу A Haber ветеринар Тибет Байхан.