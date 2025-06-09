Илон Маск считает, что сделал больше всех для подрыва своей репутации
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что никто не сделал так много для подрыва его репутации, как он сам. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети X.
«Это возмутительно, сколько усилий, направленных на разрушение моей репутации, было предпринято, особенно со стороны меня самого», – подчеркнул Маск.
В начале июня между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел конфликт. Это началось с критики бизнесмена в отношении бюджетного законопроекта американского лидера. Предприниматель заявил, что принятие документа может увеличить государственный долг страны и нивелирует итоги работы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). 3 июня он назвал законопроект отвратительным и мерзким.
Через два дня Трамп сказал, что Маск сошел с ума, и пояснил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому его попросили покинуть должность в администрации. Президент США также перестал субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск объявил, что Трамп фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними, и поддержал идею объявить ему импичмент. Позднее бизнесмен удалил свой пост о фигурировании Трампа в деле Эпштейна.
8 июня бывший советник Трампа Стивен Бэннон сообщил, что Маск и министр финансов США Скотт Бессент в апреле устроили потасовку в Белом доме. Причиной конфликта стали разногласия из-за кандидатуры на пост руководителя Налогового управления (IRS).