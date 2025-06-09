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Илон Маск считает, что сделал больше всех для подрыва своей репутации

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что никто не сделал так много для подрыва его репутации, как он сам. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети X.

«Это возмутительно, сколько усилий, направленных на разрушение моей репутации, было предпринято, особенно со стороны меня самого», – подчеркнул Маск.

В начале июня между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел конфликт. Это началось с критики бизнесмена в отношении бюджетного законопроекта американского лидера. Предприниматель заявил, что принятие документа может увеличить государственный долг страны и нивелирует итоги работы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). 3 июня он назвал законопроект отвратительным и мерзким.

Через два дня Трамп сказал, что Маск сошел с ума, и пояснил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому его попросили покинуть должность в администрации. Президент США также перестал субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск объявил, что Трамп фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними, и поддержал идею объявить ему импичмент. Позднее бизнесмен удалил свой пост о фигурировании Трампа в деле Эпштейна.

8 июня бывший советник Трампа Стивен Бэннон сообщил, что Маск и министр финансов США Скотт Бессент в апреле устроили потасовку в Белом доме. Причиной конфликта стали разногласия из-за кандидатуры на пост руководителя Налогового управления (IRS).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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