Илон Маск считает, что сделал больше всех для подрыва своей репутации

Через два дня Трамп сказал, что Маск сошел с ума, и пояснил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому его попросили покинуть должность в администрации. Президент США также перестал субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск объявил, что Трамп фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними, и поддержал идею объявить ему импичмент. Позднее бизнесмен удалил свой пост о фигурировании Трампа в деле Эпштейна.