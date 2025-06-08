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WP: Маск и Бессент подрались в коридоре Белого дома

Инцидент произошел в апреле
Ведомости

Экс-глава департамента эффективности правительства США Илон Маск и министр финансов страны Скотт Бессент устроили потасовку в Белом доме. Причиной конфликта стали разногласия по поводу кандидатуры на пост руководителя Налогового управления (IRS). Об этом в интервью The Washington Post сообщил бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.

Как уточняет издание, инцидент произошел в апреле во время встречи Маска и Бессента с Трампом для обсуждения кандидатур на руководящую должность в IRS. Президент поддержал предложения министра финансов.

После того как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и направились по коридору, они начали обмениваться оскорблениями, рассказал Бэннон. Бессент упомянул заявления Маска о том, что он раскроет более $1 трлн в виде нерациональных и мошеннических государственных расходов, чего Маску сделать не удалось.

«Скотт [Бессент] сказал: «Ты мошенник. Ты полный мошенник», – сообщил Бэннон в интервью.

Затем Маск врезался плечом в грудную клетку Бессента, «как игрок в регби», по словам Бэннона, и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять дерущихся, когда они добрались до кабинета советника по национальной безопасности, и Маска вывели из Западного крыла.

«Президент Трамп услышал об этом и сказал: «Это уже слишком», – добавил Бэннон.

Конфликт между Трампом и Маском обострился после критики последним бюджетного законопроекта, предложенного администрацией США. Маск назвал документ «отвратительным и мерзким», выразив опасения по поводу роста госдолга и дискредитации работы DOGE. В ответ Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Маск «сошел с ума» и был отстранен от должности в администрации, поскольку «был на исходе». Также он упомянул прекращение субсидий Tesla. Маск ответил, обвинив Трампа в причастности к делу Джеффри Эпштейна и высказав поддержку идее импичмента.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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