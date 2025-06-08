WP: Маск и Бессент подрались в коридоре Белого дома

Конфликт между Трампом и Маском обострился после критики последним бюджетного законопроекта, предложенного администрацией США. Маск назвал документ «отвратительным и мерзким», выразив опасения по поводу роста госдолга и дискредитации работы DOGE. В ответ Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Маск «сошел с ума» и был отстранен от должности в администрации, поскольку «был на исходе». Также он упомянул прекращение субсидий Tesla. Маск ответил, обвинив Трампа в причастности к делу Джеффри Эпштейна и высказав поддержку идее импичмента.