WP: Маск и Бессент подрались в коридоре Белого дома

WP: Маск и Бессент подрались в коридоре Белого домаИнцидент произошел в апреле
Экс-глава департамента эффективности правительства США Илон Маск и министр финансов страны Скотт Бессент устроили потасовку в Белом доме. Причиной конфликта стали разногласия по поводу кандидатуры на пост руководителя Налогового управления (IRS). Об этом в интервью The Washington Post сообщил бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.
Как уточняет издание, инцидент произошел в апреле во время встречи Маска и Бессента с Трампом для обсуждения кандидатур на руководящую должность в IRS. Президент поддержал предложения министра финансов.
После того как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и направились по коридору, они начали обмениваться оскорблениями, рассказал Бэннон. Бессент упомянул заявления Маска о том, что он раскроет более $1 трлн в виде нерациональных и мошеннических государственных расходов, чего Маску сделать не удалось.
«Скотт [Бессент] сказал: «Ты мошенник. Ты полный мошенник», – сообщил Бэннон в интервью.
Затем Маск врезался плечом в грудную клетку Бессента, «как игрок в регби», по словам Бэннона, и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять дерущихся, когда они добрались до кабинета советника по национальной безопасности, и Маска вывели из Западного крыла.
«Президент Трамп услышал об этом и сказал: «Это уже слишком», – добавил Бэннон.
Конфликт между Трампом и Маском обострился после критики последним бюджетного законопроекта, предложенного администрацией США. Маск назвал документ «отвратительным и мерзким», выразив опасения по поводу роста госдолга и дискредитации работы DOGE. В ответ Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Маск «сошел с ума» и был отстранен от должности в администрации, поскольку «был на исходе». Также он упомянул прекращение субсидий Tesla. Маск ответил, обвинив Трампа в причастности к делу Джеффри Эпштейна и высказав поддержку идее импичмента.