Пепелище войны «неблагодарного» Трампа и «безумца» Маска: что это было

Пепелище войны «неблагодарного» Трампа и «безумца» Маска: что это былоКонфликт пока на паузе, Белый дом ищет пути примирения
Президент США Дональд Трамп после шестичасовой публичной онлайн-перепалки в соцсетях с богатейшим в мире миллиардером, основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском заявил, что не хочет говорить с «потерявшим рассудок» бывшим соратником. С января по конец мая Маск возглавлял «Департамент эффективности» (DOGE), сокращавший госаппарат и его расходы. Об этом Трамп заявил ABC News в телефонном комментарии днем 6 июня (ранним утром по американскому восточному времени), на следующий день после открытого начала конфликта.
«Вы имеете в виду человека, который потерял рассудок?» – переспросил Трамп журналиста, а затем добавил, что сейчас «не особенно заинтересован разговаривать с ним (Маском. – «Ведомости»)». По словам Трампа, Маск ищет с ним разговора, но взаимности не находит.
К утру 6 июня конфликт с Трампом принес значительные убытки Маску. «Проседание» стоимости акций Tesla на 14,2% (до $284 за бумагу) в течение дня 5 июня привело к падению рыночной стоимости компании примерно на $150 млрд. Перед перепалкой акции Tesla торговались выше $320 за бумагу. Личное состояние по итогам 5 июня сократилось на $34 млрд (по подсчетам Bloomberg). При этом утром 6 июня, после того как Маск поставил на «паузу» разоблачительные твиты про Трампа, а тот не грозит конкретными ответными мерами и СМИ сообщают о подготовке коммуникации, акции Tesla стали расти и отбили часть падения – 5% ($296 за бумагу на 17:30 мск).
Эффективность бизнес- и госуправления Маска и Трампа
Вопрос эффективности бизнеса Tesla оказался одним из краеугольных камней спора. Пока готовился знаковый для Трампа «большой прекрасный законопроект» (One Big Beautiful Bill, BBB), Маск еще 28 мая, уходя из DOGE и покидая согласно закону должность советника президента, жестко раскритиковал его, поскольку Tesla потратила уже $240 000 на лоббирование налогового вычета по этому законопроекту.
Маск назвал BBB вредным законопроектом, обнуляющим результаты деятельности DOGE, «коррупционным», «отвратительным», увеличивающим дефицит. В то же время результаты деятельности самого Маска и DOGE также противоречивы. Несмотря на массовые увольнения чиновников госаппарата и закрытие множества госпрограмм, вместо изначально обещанного триллиона долларов сэкономить удалось $150 млрд при ожесточенном сопротивлении федеральных ведомств.
Политолог, президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отмечает, что у Трампа, очевидно, накопились претензии к эффективности Маска на госслужбе и репутационного эффекта. «С точки зрения пиара, развала бюджетного процесса, осуществленного демократами, это было ярко. Но по факту «накопать» злоупотреблений удалось мало, решения DOGE начали блокироваться судами, Трамп тут очень сильно «просел» и ему надо показать, что не он виноват, а ему не дали реализовать мандат», – говорит Минченко.
В ходе перепалки Трамп пригрозил лишить компанию Маска льгот и преференций, удивляясь, что его предшественник Джо Байден не сделал этого. Среди других триггеров конфликта – отказ назначить человека Маска, бизнесмена Джареда Айзекмана, директором НАСА при рекордном сокращении бюджета авиакосмического агентства. После угрозы Трампа отменить госконтракты Маску под предлогом того, что это эффективнее сократит расходы, чем DOGE, миллиардер пообещал прекратить эксплуатацию летающего на МКС космического корабля Crew Dragon. Но уже утром 6 июня по Москве миллиардер написал в Х, что передумал.
В этом конфликте есть также объективные противоречия, связанные с тем, что ряд лоббистских пожеланий со стороны Маска не был выполнен Трампом, продолжает Минченко: «В частности, последней каплей, очевидно, стали разногласия по кандидатуре нового руководителя НАСА, а для Маска это одно из ключевых направлений».
Разногласия «альфа-самцов»
Согласно опросу YouGov от 5 июня, 28% респондентов-американцев поддерживают в споре Маска, 8% Трампа, а 52% – никого. Но именно к американцам косвенно обращался Маск, предрекая народную месть «предавшим их политикам» на промежуточных выборах ноября 2026 г.
С конкретным обвинением в неблагодарности непосредственно в отношении Трампа Маск выступил и в принадлежащей ему соцсети Х. Маск считает, что без его поддержки Трамп проиграл бы и выборы президента, и палату представителей конгресса своим противникам-демократам. «Такая неблагодарность», – написал миллиардер. NBC сообщила о том, что Маск допускает помощь демократам. В Х также Маск обвинил Трампа в педофилии и наличии того в списке миллиардера Джеффри Эпштейна, проходившего по соответствующему делу.
Неспособность Маска вписаться в трампистское движение MAGA подчеркивал и продолжает это делать отец-основатель трампизма Стив Бэннон, замечает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. Не исключено, что он и вовсе считает миллиардера «троянским конем», будучи конспирологом со стажем, отмечает эксперт. По его мнению, союз Трампа и Маска действительно выглядел как ситуативное деловое партнерство, и насколько оно теперь долговечно – вопрос сложный, хотя до следующего электорального цикла это сотрудничество может прожить.
Отец Илона Маска Эролл в интервью Times призвал своего сына к примирению с президентом США. «Ситуация вышла за рамки, но это тот случай, когда альфа-самцы в схватке выясняют отношения. Я говорил Илону, что он уже свое сказал, а теперь должен дать ситуации улечься, и я надеюсь, что он так и сделает», – сказал Эролл. При этом у отца и сына Масков напряженные отношения, его родители давно разведены.
В конфликте Маска и Трампа также много личного психологизма, отмечает Минченко: «Оба руководителя очень высоко себя оценивают, понятно, что когда встречаются два альфа-самца, возникает вопрос, кто из них главнее».
Перспективы примирения
Хотя стороны конфликта не подтверждают намерения примирительной коммуникации, Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило 6 июня, что трамповская администрация готовит телефонный звонок между президентом и миллиардером, чтобы покончить с их публичной ссорой.
Как отмечает Кошкин, в администрации Трампа достаточно противников Маска, включая министра финансов Скотта Бессанта и госсекретаря Марко Рубио. Но решающую роль в уже видимом «остывании» конфликта и его возможном разрешении может сыграть глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, замечает эксперт.
«Она против «экспорта» внутренних разборок в публичное пространство, к ней прислушивается Трамп. Уайлз как профессиональный политтехнолог, давший Трампу победу в 2024 г., вряд ли одобрит продолжение публичной перепалки двух личностей с раздутым эго», – отмечает Кошкин.
Он допускает, что готовящиеся, судя по утечкам в СМИ, «мирные переговоры» с Маском – это не просто её инициатива, а даже требование. Поэтому на данном этапе вряд ли стоит ожидать того, что спонтанный хаос примет затяжной характер. Минченко согласен, что сейчас окружение Маска и Трампа скорее будет пытаться каким-то образом как минимум убрать публичный конфликт, потому что это очень большой «подарок» демократам.
The New York Times со ссылкой на источники в окружении Маска пишет, что там опасаются серьезных негативных последствий конфликта как лично для миллиардера, так и для всей экосистемы американских технобизнесменов. Минченко отмечает, что сейчас главной интригой является глубина и объем конфликта: это столкновение лично Трампа и Маска «или это технобизнесмены против Трампа».
«Есть ли в этой коалиции так называемая «PayPal-мафия», в первую очередь Питер Тиль – главный спонсор вице-президента Джей Ди Вэнса, названного Маском лучшей заменой Трампу, но оставшемуся на словах после перепалки ему верным. Есть ли в этой коалиции технобизнес в более широком смысле – Джефф Безос, Марк Цукерберг и так далее. Их около десятка», – заключил Минченко.