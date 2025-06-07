Пепелище войны «неблагодарного» Трампа и «безумца» Маска: что это было

Отец Илона Маска Эролл в интервью Times призвал своего сына к примирению с президентом США. «Ситуация вышла за рамки, но это тот случай, когда альфа-самцы в схватке выясняют отношения. Я говорил Илону, что он уже свое сказал, а теперь должен дать ситуации улечься, и я надеюсь, что он так и сделает», – сказал Эролл. При этом у отца и сына Масков напряженные отношения, его родители давно разведены.